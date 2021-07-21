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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Luuk de Jong bombası! Anlaşma sağlandı

Son dakika spor haberi: Transferde hummalı bir operasyon yürüten Beşiktaş'ta gözler santrfor mevkisine çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Hollandalı golcü Luuk de Jong ile bir süredir temaslarını sıklaştırdı. Yapılan görüşmeler sonucu Beşiktaşlı kurmayların, yıldız futbolcunun transferinde prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 15:51
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Luuk de Jong bombası! Anlaşma sağlandı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Takıma doğrudan katkı verecek bir santrfor takviyesi yapmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılar aradığı ismi Hollanda'da buldu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Luuk de Jong bombası! Anlaşma sağlandı

Cenk Tosun'un sakatlığı ve kiralık kontratının sona ermesi, Vincent Aboubakar'ın sözleşme yenilemeyip takımdan ayrılması üzerine hücum hattı için harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusuda Sevilla'nın Hollandalı forveti Luuk de Jong ile transfer görüşmelerini hızlandırmıştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Luuk de Jong bombası! Anlaşma sağlandı

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Yeni Asır'ın haberine göre, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları'nın Luuk de Jong transferiyle ilgilendiği ve siyah-beyazlı ekibin de Jong'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Luuk de Jong bombası! Anlaşma sağlandı

Şimdiye kadar Salih Uçan ve Kenan Karaman ikilisiyle sözleşme imzalayan İstanbul temsilcisi, yabancı transferinde Rosier'den sonra Luuk de Jong'u da açıklayacak. 30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olmakla beraber takımıyla 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

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