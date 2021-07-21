Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Luuk de Jong bombası! Anlaşma sağlandı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Takıma doğrudan katkı verecek bir santrfor takviyesi yapmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılar aradığı ismi Hollanda'da buldu.

Cenk Tosun'un sakatlığı ve kiralık kontratının sona ermesi, Vincent Aboubakar'ın sözleşme yenilemeyip takımdan ayrılması üzerine hücum hattı için harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusuda Sevilla'nın Hollandalı forveti Luuk de Jong ile transfer görüşmelerini hızlandırmıştı.