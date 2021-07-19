Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Luuk de Jong için geri sayım! Maaş pazarlığı çözüldü (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı kulüp, uzun süredir gündemi meşgul eden Hollandalı forvet Luuk de Jong'un transferinde artık saatleri sayıyor. Oyuncunun kiralanması korusunda kulübü Sevilla ile anlaşan Beşiktaş, artık 30 yaşındaki forvetin geleceği günü bekliyor.

Gelen haberlere göre İspanyol ekibiyle maaş ödemesi konusunda el sıkışıldığı ve 1.25 milyon euro karşılığı transferin sonlanacağı belirtildi. Hatta gelişmeler Sevilla'nın yerel gazetelerinden Diario De Sevilla'da da yer aldı. Haberde "Sevilla ve Beşiktaş, De Jong'un kiralanması konusunda anlaştı" denildi.



