Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Luuk de Jong için geri sayım! Maaş pazarlığı çözüldü (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Luuk de Jong için geri sayım! Maaş pazarlığı çözüldü (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, gündemine aldığı Hollandalı golcü Luuk de Jong transferinde mutlu sona çok yakın. Yönetim ile Sevilla arasındaki maaş pazarlığı çözüldü. İspanyol basını, “De Jong La Liga’da kulübede kalmaktansa Türkiye’ye gitmeyi tercih etti” dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Luuk de Jong için geri sayım! Maaş pazarlığı çözüldü (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı kulüp, uzun süredir gündemi meşgul eden Hollandalı forvet Luuk de Jong'un transferinde artık saatleri sayıyor. Oyuncunun kiralanması korusunda kulübü Sevilla ile anlaşan Beşiktaş, artık 30 yaşındaki forvetin geleceği günü bekliyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Luuk de Jong için geri sayım! Maaş pazarlığı çözüldü (BJK spor haberi)

Gelen haberlere göre İspanyol ekibiyle maaş ödemesi konusunda el sıkışıldığı ve 1.25 milyon euro karşılığı transferin sonlanacağı belirtildi. Hatta gelişmeler Sevilla'nın yerel gazetelerinden Diario De Sevilla'da da yer aldı. Haberde "Sevilla ve Beşiktaş, De Jong'un kiralanması konusunda anlaştı" denildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Luuk de Jong için geri sayım! Maaş pazarlığı çözüldü (BJK spor haberi)

PSV ARADAN ÇEKİLİNCE

Ayrıca "Yakın zaman önce eşyalarını toplamaya başlayan Luuk De Jong, İstanbul'a yeni bir macera yaşamaya gidiyor. La Liga'da kulübede kalmaktansa düzenli forma giyeceği Türkiye'ye gitmeyi tercih etti" ifadeleri de kullanıldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Luuk de Jong için geri sayım! Maaş pazarlığı çözüldü (BJK spor haberi)

Öte yandan 1.88 boyundaki oyuncuyu isteyen takımlar arasında ülkesinden PSV de vardı. Haberde PSV'nin aradan çekilmesinin Beşiktaş'ın işi bitirmesinin önünü açtığı vurgulandı. Hollandalı forvet geçen sezon Sevilla'da 47 maçta 9 gol kaydedebildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Luuk de Jong için geri sayım! Maaş pazarlığı çözüldü (BJK spor haberi)

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Hollanda milli takımının 38 karşılaşmada formasını terleten 30 yaşındaki forvet, 8 kez gol sevinci yaşadı.

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