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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş cephesinden Galatasaray'a Rachid Ghezzal tepkisi!

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Beşiktaş ile Galatasaray arasında Rachid Ghezzal transferi için kıran kırana mücadele devam ediyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Leicester City'den kiraladığı ve kazanılan çifte şampiyonlukta önemli rol oynayan Cezayirli yıldızı yeniden kadrosuna katmak isterken; Ghezzal transferinde devreye giren sarı-kırmızılıların Ghezzal ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürülmüştü. 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a mı yoksa Galatasaray'a mı transfer olacağı merak konusu olurken, Beşiktaş cephesinden Rachid Ghezzal transferiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi) (GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 04:22
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş cephesinden Galatasaray'a Rachid Ghezzal tepkisi!

Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun başlamasına sayılı günler kalırken, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri Rachid Ghezzal oldu. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta gösterdiği etkili performansla takımının hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynayan Cezayirli yıldız, siyah-beyazlı kulüple birlikte Galatasaray'ın da transfer listesine girdi.

Cezayirli futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple her konuda anlaşma sağladığı iddia edilirken; Beşiktaş'ın kondisyoneri Stefano Marrone, sosyal medya hesabından Ghezzal transferiyle ilgili Galatasaray'ı hedef alan bir paylaşım yaptı.

Marrone, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. İtalya'da öyle bir şey olursa herkes etik dışı olduğunu söyler. Yani Juventus, önceki sezonda takımda oynayan bir futbolcuyla pazarlık yaparken asla ve asla Milan ya da Inter giremez, ilgilendirmez ve teklif edemez! Neden hiç kimse burada bunları söylemiyor? Bir arkadaş bana anlatabilir mi?" ifadelerini kullandı.

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