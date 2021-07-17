Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş cephesinden Galatasaray'a Rachid Ghezzal tepkisi!

Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun başlamasına sayılı günler kalırken, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri Rachid Ghezzal oldu. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta gösterdiği etkili performansla takımının hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynayan Cezayirli yıldız, siyah-beyazlı kulüple birlikte Galatasaray'ın da transfer listesine girdi.

Cezayirli futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple her konuda anlaşma sağladığı iddia edilirken; Beşiktaş'ın kondisyoneri Stefano Marrone, sosyal medya hesabından Ghezzal transferiyle ilgili Galatasaray'ı hedef alan bir paylaşım yaptı.

Marrone, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. İtalya'da öyle bir şey olursa herkes etik dışı olduğunu söyler. Yani Juventus, önceki sezonda takımda oynayan bir futbolcuyla pazarlık yaparken asla ve asla Milan ya da Inter giremez, ilgilendirmez ve teklif edemez! Neden hiç kimse burada bunları söylemiyor? Bir arkadaş bana anlatabilir mi?" ifadelerini kullandı.