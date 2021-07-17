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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Alex Teixeira tamam!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da sürüyor. Siyah beyazlıların hedefinde Brezilyalı yıldız Alex Teixeira bulunurken Sambacı ile maaş konusunda anlaşma sağlandı. Hatta Alex’in 2 gün içinde İstanbul’da gelip resmi imzayı atacağı belirtildi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Alex Teixeira tamam!

Ofansif orta saha için en ciddi aday durumunda olan Alex Teixeira konusunda dün flaş bir iddia gündeme geldi. Siyah beyazlıların uzun süredir Josef de Souza üzerinden görüşmeler yaptığı sambacı ile 2 yıllık anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Alex Teixeira tamam!

31 yaşındaki on numaranın uzun uğraşları sonucu maaş konusunda yumuşadığı belirtilse de net ücret konusunda bir bilgiye ulaşılamadı. Tarafların şimdi menajerin alacağı ücret, maç başı ve bonuslar gibi bazı konularda küzük pazarlıklar yaptığı ifade edildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Alex Teixeira tamam!

Bu tür küçük detayların kesin olarak halledileceği, hatta Alex'in 2 gün içinde İstanbul'a gelip resmi imzayı atacağı bile belirtildi. Josef, Brezilya'dan dönerken "İstanbul'da görüşürüz kardeşim" notu ile Alex'i işaret etmişti.

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