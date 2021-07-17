Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Alex Teixeira tamam!

Ofansif orta saha için en ciddi aday durumunda olan Alex Teixeira konusunda dün flaş bir iddia gündeme geldi. Siyah beyazlıların uzun süredir Josef de Souza üzerinden görüşmeler yaptığı sambacı ile 2 yıllık anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

31 yaşındaki on numaranın uzun uğraşları sonucu maaş konusunda yumuşadığı belirtilse de net ücret konusunda bir bilgiye ulaşılamadı. Tarafların şimdi menajerin alacağı ücret, maç başı ve bonuslar gibi bazı konularda küzük pazarlıklar yaptığı ifade edildi.