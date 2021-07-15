Son dakika spor haberi: Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den Vicente del Bosque'ye şok sözler! Ses kayıtları sızdırıldı

İspanya La Liga devi Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, ülkede gündem oldu. El Confidencial adlı internet sitesinin parçalar halinde ortaya çıkardığı ses kayıtlarında Perez'in, takımın eski yıldızları Ronaldo, Raul ve Casillas'a ağır sözler sarf ettiği görülmüştü. Son yayınlanan kayıtta ise Perez bu kez de takımın eski teknik direktörü Vicente del Bosque'ye hakaret etmesi gündemi salladı. Florentino Perez'in ses kaydında Vicente del Bosque'ye ağır eleştiriler yönelttiği ortaya çıkarken, Beşiktaş'ın da adının geçmesi dikkat çekti.

"BEŞİKTAŞ BAŞKANINA SOR"

Perez tecrübeli çalıştırıcı hakkında, "Ne antrenman yaptırmayı biliyor ne de taktik biliyor. O bir salak! Del Bosque'ye iş teklifi gelmiyor çünkü herkes onun hoca olmadığını biliyor. İnanmıyorsan Beşiktaş başkanına ya da Rafael Benitez'e sor. Hayatında antrenman görmedi. Nasıl antrenman yapılacağını bilmiyor. İnsanları nasıl yönlendireceğini bilmiyor. Taktik bilmiyor, fizik bilmiyor... Hiçbir şey bilmiyor! Figo geldi ve Raul ile yakın arkadaş oldu. İkisi Hierro ile beraber takımı yönettiler. Zavallı Vicente hiçbir şey yapmadı! Milli takıma gideceğini söylüyorlar. Milli takımdaki eksik tek şey zaten Del Bosque..." ifadelerini kullanıyor.

70 yaşındaki deneyimli teknik adam, 8 Haziran 2004 tarihinde göreve başladığı Beşiktaş'tan 27 Ocak 2005 tarihinde ayrılmıştı. Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nı da çalıştıran tecrübeli antrenör, 2010'da İspanya ile Dünya Kupası kazanmıştı.