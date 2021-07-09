Beşiktaş'tan yerli stoper atağı! Mert Çetin transfer listesine girdi

Gelecek futbol sezonunda Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanan Beşiktaş, transfer politikasını "yerli, maliyetsiz ve kaliteli" anlayışıyla sürdürüyor. İlk olarak Salih Uçan'la anlaşmaya varan ekip, savunma hattını zenginleştirmek; Damogoj Vida'yı sezon içerisinde dinlendirebilmek için bu kez Mert Çetin'i takibe aldı.

TRANSFER LİSTESİNE ALINDI

Türkiye Gazetesi'nde çıkan habere göre, Beşiktaş; yerli oyuncu takviyelerinin bir yenisi için Mert Çetin'i transfer listesine ekledi. İtalya'da Roma ve Hellas Verona gibi ekiplerin formasını giyip; halihazırda Verona ekibinde kiralık oynamaya devam eden Çetin, Beşiktaş'ın radarına girdi.