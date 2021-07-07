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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Alex Teixeira teklifi belli oldu! İşte önerilen rakam

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, aynı başarıyı gelecek yıl da tekrarlamak istiyor. Siyah beyazlılar bu doğrultuda 10 numara arayışını sürdürürken gündemdeki isim Brezilyalı yıldız Teixeira... Josef de Souza da vatandaşı için yoğun çaba sarf ederken, Kartal'ın yaptığı teklif de belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Alex Teixeira teklifi belli oldu! İşte önerilen rakam

Beşiktaş, 10 numara hedefini Alex Teixeira olarak belirlemişti. Oyuncu ile yakın arkadaşı Josef üzerinden temas kuran siyah-beyazıların teklif ettiği rakam da ortaya çıktı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Alex Teixeira teklifi belli oldu! İşte önerilen rakam

Beşiktaş; Teixeira'ya yıllık 2 milyon Euro garanti ücret ve 500 - 750 bin Euro arasında performans bonusu içeren 2+1 yıllık bir sözleşme önerdi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Alex Teixeira teklifi belli oldu! İşte önerilen rakam

Beşiktaş yıldız oyuncuya imza parası ödemeyi düşünmediğini de iletti. Josef'in Brezilya tatilinden dönerken "İstanbul'da görüşürüz" mesajı ile veda ettiği Teixeira kısa süre içinde Beşiktaş'a cevabını iletecek.

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