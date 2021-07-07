Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Alex Teixeira teklifi belli oldu! İşte önerilen rakam

Beşiktaş, 10 numara hedefini Alex Teixeira olarak belirlemişti. Oyuncu ile yakın arkadaşı Josef üzerinden temas kuran siyah-beyazıların teklif ettiği rakam da ortaya çıktı.
Beşiktaş; Teixeira'ya yıllık 2 milyon Euro garanti ücret ve 500 - 750 bin Euro arasında performans bonusu içeren 2+1 yıllık bir sözleşme önerdi.
Beşiktaş yıldız oyuncuya imza parası ödemeyi düşünmediğini de iletti. Josef'in Brezilya tatilinden dönerken "İstanbul'da görüşürüz" mesajı ile veda ettiği Teixeira kısa süre içinde Beşiktaş'a cevabını iletecek.