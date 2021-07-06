Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan 4 imza birden! Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran, Necip Uysal...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan 4 imza birden! Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran, Necip Uysal...

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına da hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar Salih Uçan'ı kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, iç transferde de Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal ile yeni sözleşmelere imza attı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 19:08 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 19:22
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan 4 imza birden! Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran, Necip Uysal...

Sergen Yalçın liderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'tan 4 imza birden geldi. Siyah-Beyazıl kulüp resmi kanallardan yaptığı açıklamada Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen futbolcularımız; Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır.

Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcularımıza başarılar dileriz.

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