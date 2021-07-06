Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan 4 imza birden! Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran, Necip Uysal...

Sergen Yalçın liderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'tan 4 imza birden geldi. Siyah-Beyazıl kulüp resmi kanallardan yaptığı açıklamada Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen futbolcularımız; Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır.

Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcularımıza başarılar dileriz.