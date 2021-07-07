Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Diego Costa için yeni teklif!

Uzun süredir siyah-beyazlı kulübün transfer gündemini meşgul eden Diego Costa konusunda yeni gelişmeler yaşanması an meselesi. Beşiktaş, daha önce defalarca görüştüğü 32 yaşındaki İspanyol golcüye birkaç gün içinde son teklifini yapacak. Siyah-beyazlılarla ilk görüşmesinde 4 milyon euro maaş ve 2 milyon euro imza parası isteyen golcü oyuncuya 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası teklif edilmişti. Gelen haberlere göre yönetim bu rakamı artırarak Costa transferini bitirmeye çalışacak.

Edinilen bilgiye göre siyah-beyazlı kurmayların, tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüşüp 3 milyon euro maaş + 1.5 milyon euro imza parası teklif edecekleri kaydedildi. 1 Ocak'tan beri boşta olan ve beklediği teklifleri alamayan Costa'nın Beşiktaş'ın son önerisine ne cevap vereceği merak konusu. 1.86 boyundaki forvet, bu rakamları da kabul etmezse Beşiktaş'ta Costa defteri tamamen kapanacak ve siyah-beyazlılar listesindeki diğer alternatiflere yönelecek. Sevilla'lı Luuk de Jong ismi ağırlık kazanacak.