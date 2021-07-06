Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Luuk de Jong, Mattia Caldara, Pablo Mari...

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
ELAYIS TAVŞAN
Salih Uçan'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Elayis Tavşan ile anlaşma sağladı. Genç futbolcu, Sergen Yalçın'ın onayını aldıktan sonra Beşiktaş'a imza atacak.
FERNANDO LUCAS MARTINS
Beşiktaş, Fernando Lucas Martins ile görüşmelerini sürdürüyor. Josef de Souza'nın yakın arkadaşı olan Fernando Lucas Martins ile maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş formasını giyecek.