Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Luuk de Jong, Mattia Caldara, Pablo Mari...

İngiliz ekibinde fazla gözde olmayan 1.93 boyundaki İspanyol savunmacı için Beşiktaş devreye girdi. Düzenli oynama fırsatı ve Şampiyonlar Ligi faktörü Arsenal'e ve oyuncuya sıcak geliyor.

MATTIA CALDARA

Milan'a büyük umutlarla transfer olan ancak geçirdiği sakatlık sonrasında Atalanta'ya kiralanan Mattia Caldara, Beşiktaş'ın gündemindeki bir başka stoper. 1.87 boyundaki Caldara'yı bonservisi ile önerdiği, Beşiktaş cephesinin ise sadece kiralık formülü üzerinde durduğu kaydedildi.