Kartal sahaya iniyor

Şampiyon Beşiktaş, 2021-22 sezonunu bugün 18.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla açacak. İlk etap çalışmalarını İstanbul'da gerçekleştirecek siyah-beyazlılar, maçların ağırlıkta olduğu ikinci kamp programı için İspanya'ya gitmeyi düşünüyor. Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sezonda Lens ve Douglas'ı kesin olarak düşünmezken, Boyd da veto yiyen 3. isim oldu. Geçen sezonu Sivasspor'da geçiren ABD'li futbolcu, takım buluncaya kadar Ümraniye'de Lens ve Douglas ile birlikte ayrı bir sahada çalışacak.



DOMAGOJ VİDA YENİ SÖZLEŞMEYE BAĞLI

Boyd'un Süper Lig'den birkaç takımla görüştüğü ve kısa sürede kendine takım bulacağı öğrenildi. Bu üç futbolcuya ek olarak takımda düşünülmeyen Umut Nayir de transfer görüşmelerine devam ediyor. Kartal ayrıca yüksek maaş alan oyunculara gelecek tekliflere açık. Sözleşmesinin son senesinde olan Vida'yla daha düşük ücretten 3 yıllık yeni kontrat yapmak isteyen yönetim, Hırvat oyuncunun bu teklifi kabul etmemesi halinde satış için teklifleri değerlendirmeye alacak. Sergen hocanın istemediği Ljajic de mutlaka elden çıkarılmaya çalışılacak.