Rekoru kırabilir

Ghezzal için Beşiktaş yoğun çalışmalarına devam ediyor. Leicester’ın 9 milyon euro istediği Cezayirli yıldız söz konusu rakamlara bonservisiyle beraber Beşiktaş’a gelirse siyah-beyazlı kulübün tarihine geçecek. 9 milyon euro’dan daha fazla bir rakama transfer olursa, Kartal’ın en yüksek borservis ödediği oyuncu olacak
Ghezzal için Beşiktaş yoğun çalışmalarına devam ediyor. Leicester'ın 9 milyon euro istediği Cezayirli yıldız söz konusu rakamlara bonservisiyle beraber Beşiktaş'a gelirse siyah-beyazlı kulübün tarihine geçecek. 9 milyon euro'dan daha fazla bir rakama transfer olursa, Kartal'ın en yüksek borservis ödediği oyuncu olacak