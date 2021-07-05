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Beşiktaş'a İngiltere'den transfer önerisi! "Wesley'i ister misiniz?"

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadro ile gitmek isteyen Kara Kartal'da gündem forvet transferi olurken, siyah-beyazlılar İngiltere'den sürpriz bir öneri geldi. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, menajerler aracılığı ile siyah beyazlılara Brezilyalı forvet Wesley'i önerdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'a İngiltere'den transfer önerisi! "Wesley'i ister misiniz?"

İki forvet transferi yapacak olan ve pek çok isimle görüşmelerde bulunmasına rağmen halen imza aşamasına getiremeyen Beşiktaş'a İngiltere'den flaş bir teklif geldi. İddiaya göre Premier Lig takımlarından Aston Villa, menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe forvet Wesley'i önerdi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan ve kadroda düşünülmeyen 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun 6 milyon euro gibi bir rakama transferinin bitebileceği iletildi.

Beşiktaş'a İngiltere'den transfer önerisi! "Wesley'i ister misiniz?"

25 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
Beşiktaş yönetiminin Wesley önerisine henüz bir cevap vermediği konunun teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşüldükten sonra netleşeceği kaydedildi. 2019-20 sezonunda Brugge'den 25 milyon euro'ya transfer edilen 1.91 boyundaki santrforun şu anki piyasa değeri 13 milyon euro civarında. A. Villa'nın Beşiktaş'a 6 milyon euro'ya önermesinin nedeni olarak oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlığın etkili olduğu bildirildi.

Beşiktaş'a İngiltere'den transfer önerisi! "Wesley'i ister misiniz?"

4 AY FORMA GİYEMEDİ
Wesley 2 Ocak'ta dizinden önemli bir sakatlık yaşadı. 112 gün sahalardan uzak kalan sambacı golcü, bu periyotta 17 mücadelede forma giyemedi. Brezilyalı forvetin olası transferinde en büyük handikap bu sakatlık sorunu.

Beşiktaş'a İngiltere'den transfer önerisi! "Wesley'i ister misiniz?"

Oyuncu, bir önceki sezon ise çapraz bağ yırtığı nedeniyle 1 sezon forma giyememişti. Profesyonel futbol kariyerinde 179 maça çıkan Wesley, 52 gol, 20 asist üretti.

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