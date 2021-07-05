Beşiktaş'a İngiltere'den transfer önerisi! "Wesley'i ister misiniz?"

İki forvet transferi yapacak olan ve pek çok isimle görüşmelerde bulunmasına rağmen halen imza aşamasına getiremeyen Beşiktaş'a İngiltere'den flaş bir teklif geldi. İddiaya göre Premier Lig takımlarından Aston Villa, menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe forvet Wesley'i önerdi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan ve kadroda düşünülmeyen 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun 6 milyon euro gibi bir rakama transferinin bitebileceği iletildi.