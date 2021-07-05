6 sezonda 25 milyon euro kar

Beşiktaş'ta son 6 sezonda transferde 25.19 milyon Euro kar elde edildi... Duhuliye.com'un haberine göre 6 yılda 96.36 milyon euro gelir elden Kartal, buna karşın 70.17 milyon euro harcama yaptı. Beşiktaş, 2017-18 sezonunda Cenk, Marcelo, Beck ve Rhodolfo gisi isimleri satıp rekor bir dönem geçirmişti. Beşiktaş son dönemdeki mali denge politikasında en fazla 2019-20'de açık verdi. Toplam 16.48 milyon euro harcayan ve 1.5 milyon euro gelir sağlayan Kartal, bu dönemi 14.96 milyon euro zararla kapattı. Beşiktaş 2020-21'de ise transfer geliri elde edemedi.