‘Taraftarı çok özledik’

Kaptanlardan Oğuzhan Özyakup yaklaşan yeni sezon öncesi taraftarlara mesaj gönderdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, çalışmalar hakkında “Yeni bir sezon yeni umutlar. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız olacak. Beşiktaş’ın amacı her zamanki gibi bu sezon da şampiyonluk olacak” ifadelerini kullandı. Statlara seyirci alınması kararıyla ilgili konuşan Ozi “Taraftarlarımızı çok özledik. Stadımızda çıkacağımız ilk maçı düşündükçe şimdiden heyecanlanıyorum. Takıma yeni katılacakların tepkisini de çok merak ediyorum” şeklinde konuştu.
Kaptanlardan Oğuzhan Özyakup yaklaşan yeni sezon öncesi taraftarlara mesaj gönderdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, çalışmalar hakkında "Yeni bir sezon yeni umutlar. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız olacak. Beşiktaş'ın amacı her zamanki gibi bu sezon da şampiyonluk olacak" ifadelerini kullandı. Statlara seyirci alınması kararıyla ilgili konuşan Ozi "Taraftarlarımızı çok özledik. Stadımızda çıkacağımız ilk maçı düşündükçe şimdiden heyecanlanıyorum. Takıma yeni katılacakların tepkisini de çok merak ediyorum" şeklinde konuştu.