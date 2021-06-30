Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Nice Ersin Destanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Bu hafta...

Son dakika transfer haberi: Nice Ersin Destanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Bu hafta...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu sergilediği performansla siyah-beyazlılarda başarılı bir sezon geçirmiş ve yükselen grafiğini şampiyonlukla taçlandırmıştı. Genç eldivene Ligue 1 ekibi Nice talip oldu. Fransız temsilcisi bu hafta resmi teklifini iletecek. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 10:22 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 10:23
Son dakika transfer haberi: Nice Ersin Destanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Bu hafta...

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu gözüne kestiren Nice, resmi teklif ile kapıyı çalacak. Daha önce sportif direktör Julien Fournier, sözlü olarak yönetimle iletişime geçerek önce 5, ardından da 7 milyon euro teklif etmişti.

20 yaşındaki kaleciyle de görüşen Fournier, "Bizden haber bekle" mesajını iletmişti. Sabah'ta yer alan habere göre bu hafta Beşiktaş'ın kapısını yazılı teklifle resmen çalacak olan Fransız ekibi, transferi noktalamak istiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da "Kulübün menfaatine olacak teklife onayım var" dediği belirtildi. Şayet Ersin ayrılırsa Beşiktaş, Başakşehir'den Mert Günok'u alacak.

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