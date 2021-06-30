Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Daniele Rugani... (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig 'de gelecek sezon çalışmalarına son sürat devam eden son şampiyon Beşiktaş 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak, ligde de yeniden şampiyonluğu göğüslemek isteyen siyah beyazlılar, bu doğrultuda transferde ince eleyip sık dokuyor.

