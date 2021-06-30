Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Daniele Rugani... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Daniele Rugani... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Juventuslu yıldız Daniele Rugani'yi gündemine aldı. İşte transfere tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 09:18
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Daniele Rugani... (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına son sürat devam eden son şampiyon Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Daniele Rugani... (BJK spor haberi)

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak, ligde de yeniden şampiyonluğu göğüslemek isteyen siyah beyazlılar, bu doğrultuda transferde ince eleyip sık dokuyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Daniele Rugani... (BJK spor haberi)

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda arayışlarını sürdüren Kartal, Juventus'un yıldız oyuncusu Daniele Rugani'yi gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Daniele Rugani... (BJK spor haberi)

İtalyan Gazzetta dello Sport gazetesi, flaş bir transfer iddiasında bulundu. Juventus'un yollarını ayırmayı düşündüğü stoper Rugani ile Beşiktaş'ın ilgilendiğini yazdı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Daniele Rugani... (BJK spor haberi)

Fiorentina'nın da Rugani'yi ısrarla kadrosuna katmak istediği belirtilirken tecrübeli oyuncuyla Bologna, Genoa ve Real Betis'in de ilgilendikleri aktarıldı.

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