Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya yeni teklif!

Beşiktaş'ta golcü operasyonu için düğmeye basıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşmaya varan siyah-beyazlılarda gözler tamamen transfere çevrildi. Gelecek sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Kara-Kartal, alternatifli ve güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Santrfor bölgesine dünyaca ünlü tanınmış bir yıldızla güçlendirmeyi amaçlayan yönetim, listedeki isimler için harekete geçti.

Edin Dzeko için teklifini yapan siyah-beyazlı kurmaylar, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan onay çıkmayınca transferde geri adım atmak zorunda kaldı.



Golcü çalışmalarını sürdüren yönetim, Sergen Yalçın'ın onay verdiği diğer bir yıldız olan Diego Costa'ya yeni bir teklif yaptı. A Spor'un haberine göre; Kara-Kartal, yıldız futbolcuya 2 yıl için 5 milyon euro önerdi.

DIEGO COSTA KİMDİR?

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Diego Costa, 7 Ekim 1998 tarihinde doğdu. Brezilya asıllı İspanyol futbolcu santrfor mevkisinde forma giyiyor. Son olarak Atletico Madrid'de top koşturan dünyaca ünlü yıldız, bonservisini elinde bulunduruyor. Diego Costa kariyerinde Chelsea ile 2 İngiltere Premier Lig şampiyonluğu, 1 İngiliz Kupası kazandı. Yıldızını parlattığı Atletico Madrid'de ise 1 La Liga şampiyonluğu, 1 İspanya Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 3 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.