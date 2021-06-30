Haberler Beşiktaş Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş Ghezzal'ın menajerini İstanbul'a çağırdı!

Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş Ghezzal'ın menajerini İstanbul'a çağırdı!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta gündem transfer... Siyah beyazlılarda öncelik Rosier ve Ghezzal'ın takımda tutulmasıydı. Kartal, Cezayirli yıldızla ilgili flaş bir adım attı ve menajerini İstanbul'a çağırdı. Beşiktaş Yönetimi, Ghezzal'ın menajeriyle bir görüşme yapıp transferi noktalamak istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 18:09 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 18:22
Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş Ghezzal'ın menajerini İstanbul'a çağırdı!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta gündem transfer... Siyah beyazlılarda öncelik Rosier ve Ghezzal'ın takımda tutulmasıydı. Kartal, Cezayirli yıldızla ilgili flaş bir adım attı ve menajerini İstanbul'a çağırdı. Beşiktaş yönetimi, Ghezzal'ın menajeriyle bir görüşme yapıp transferi noktalamak istiyor.

Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimiyle yüz yüze görüşme yapacak. Ghezzal'la anlaşılması durumunda Leicester'a teklif yapılacak.

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