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Beşiktaş golcü bombasını patlatıyor! Aleksandar Mitrovic...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Aboubakar ile yolların ayrılmasının ardından yeni bir golcü arayışına giren Beşiktaş'ta mutlu son çok yakın. Kara Kartal'da, Fulham’la yapılan kiralama pazarlıklarında sona gelindi. Aleksandar Mitrovic'in maaşının yüzde 60’ını karşılama konusunda İngilizler ikna edildi, işin resmiyete dökülmesini bekleniyor. İşte detaylar... | Bjk haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş golcü bombasını patlatıyor! Aleksandar Mitrovic...

Mutlaka 2 forvet takviyesi yapacak olan Beşiktaş'ta bu bölge için güçlü adaylardan biri de Aleksandar Mitrovic'ti. Sırp santrfor için bir süredir kulübü Fulham ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, transferi son aşamaya getirdi.

Beşiktaş golcü bombasını patlatıyor! Aleksandar Mitrovic...

Premier Lig ekibi, kiralanmasına sıcak baktığı 26 yaşındaki oyuncunun 4 milyon Euro'luk maaşını Beşiktaş'ın ödemesini istemiş, yönetim ise bu rakamın yüzde 60'lık bölümünü karşılayabileceğini iletmişti. Gelen haberlere göre kıran kırana geçen pazarlıklar sonucu Fulham cephesinin bu teklifi kabul etmek üzere olduğu bildirildi.

Beşiktaş golcü bombasını patlatıyor! Aleksandar Mitrovic...

31 MAÇTA 4 GOL 4 ASİST

1.89 boyundaki Aleksandar Mitrovic'i de ikna eden Beşiktaş yönetiminin, Fulham'la nihai olarak el sıkıştıktan sonra golcü oyuncuyu hemen İstanbul'a getireceği kaydedildi. Hatta tecrübeli forvetin gelecek hafta içinde İstanbul'da olabileceği de ifade edildi.

Beşiktaş golcü bombasını patlatıyor! Aleksandar Mitrovic...

Mitrovic'i sezon başı kampına yetiştirmek isteyen Beşiktaş, imzalar sonrası hemen ikinci forvetini de kadrosuna katmaya çalışacak. Geçen sezon Fulham'da 31 maça çıkan Mitrovic 4 gol, 4 asistlik performans sergileyince kiralık listesine düşmüştü. Bu arada oyuncunun piyasa değeri 16 milyon Euro civarında.

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