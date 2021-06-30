Beşiktaş golcü bombasını patlatıyor! Aleksandar Mitrovic...

Mutlaka 2 forvet takviyesi yapacak olan Beşiktaş'ta bu bölge için güçlü adaylardan biri de Aleksandar Mitrovic'ti. Sırp santrfor için bir süredir kulübü Fulham ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, transferi son aşamaya getirdi.

Premier Lig ekibi, kiralanmasına sıcak baktığı 26 yaşındaki oyuncunun 4 milyon Euro'luk maaşını Beşiktaş'ın ödemesini istemiş, yönetim ise bu rakamın yüzde 60'lık bölümünü karşılayabileceğini iletmişti. Gelen haberlere göre kıran kırana geçen pazarlıklar sonucu Fulham cephesinin bu teklifi kabul etmek üzere olduğu bildirildi.