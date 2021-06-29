Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transfer listesindeki Haris Seferovic Fransa'yı yıktı!

Beşiktaş'ın transfer listesindeki İsviçreli golcü Haris Seferovic, Fransa karşısında adeta şov yaptı.

Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından forvet bölgesi için geniş çaplı bir transfer listesi hazırlan siyah beyazlıların listesinde yer alan futbolculardan birisi de Benfica'nın İsviçreli forveti Seferovic'ti.

EURO 2020 son 16 turunda Fransa ile karşılaşan İsviçre'de maça 11'de başlayan Seferovic, attığı 2 golle adeta yıldızlaştı. 15. dakikada takımını öne geçiren Seferovic, 81. dakikada ise 3-1 geride olan takımının umutlarını yeşertecek golü kaydetti.

90. dakikada Gavranovic'in golüyle uzatmaya gitti. Seferovic, 97. dakikada oyundan çıktı.