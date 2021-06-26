Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun alternatifini buldu! Yeni hedef Timon Wellenreuther

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun alternatifini buldu! Yeni hedef Timon Wellenreuther

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ın bu başarısındaki en büyük pay sahiplerinden biri olan kaleci Ersin Destanoğlu performansıyla Avrupa'nın birçok kulübünün transfer listesine girmeyi başardı. Siyah-Beyazlılar olası Ersin ayrılığı için B planını yaparken, aranan kaleci Belçika'da bulundu. İşte o isim ve transfer harekatının detayları... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun alternatifini buldu! Yeni hedef Timon Wellenreuther

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kaleci arayışları devam ediyor. Peşinde Fransız ekipleri bulunan Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin, gelişmeleri takip ediyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun alternatifini buldu! Yeni hedef Timon Wellenreuther

Ersin Destanoğlu'na gelecek olan makul bir teklifte oyuncunun satışına olumlu bakacak olan Kara Kartal, alternatifleri için çalışmalara başladı. Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlıların gündeminde ise Alman kaleci Timon Wellenreuther'in olduğu ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun alternatifini buldu! Yeni hedef Timon Wellenreuther

Belçika ligi ekiplerinden Anderlecht'te forma giyen 25 yaşındaki başarılı kaleci; Anderlecth, Mallarco ve Williem 2 takımlarında toplam 127 maçta görev yaptı. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan kaleci, 27 maçta kalesinde 22 gol gördü.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun alternatifini buldu! Yeni hedef Timon Wellenreuther

Başarılı file bekçisi, profesyonel kulüp kariyerindeki 127 maçta 16 kez sarı kart görürken, hiç kırmızı kart cezası almadı. Wellenreuther aynı periyotta kalesinde 195 gol gördü.

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