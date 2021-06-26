Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun alternatifini buldu! Yeni hedef Timon Wellenreuther

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kaleci arayışları devam ediyor. Peşinde Fransız ekipleri bulunan Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin, gelişmeleri takip ediyor.
Ersin Destanoğlu'na gelecek olan makul bir teklifte oyuncunun satışına olumlu bakacak olan Kara Kartal, alternatifleri için çalışmalara başladı. Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlıların gündeminde ise Alman kaleci Timon Wellenreuther'in olduğu ortaya çıktı.
Belçika ligi ekiplerinden Anderlecht'te forma giyen 25 yaşındaki başarılı kaleci; Anderlecth, Mallarco ve Williem 2 takımlarında toplam 127 maçta görev yaptı. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan kaleci, 27 maçta kalesinde 22 gol gördü.