Son dakika transfer haberleri: Diego Costa Beşiktaş'tan dünyaları istedi! İşte o rakam

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak üst düzey bir santrfor isteği olan Beşiktaş'a önerilen Diego Costa için siyah-beyazlıların cebinden iki sene için toplam 15 milyon euro çıkması gerekiyor. Yıldız forvetin 2 senelik kontrat, senelik 6 milyon euro net maaş, 2 milyon euro imza parası ve 1 milyon euro da menajer komisyonu talep ettiği ortaya çıktı.
Beşiktaş yönetimi ise Costa'nın menajerine 2 senelik toplam 5 milyon euro verebileceklerini iletti. İmza parası vermek istemediklerini yapılan facetime görüşmesinde Costa'nın menajerine söyleyen siyah-beyazlılar, menajerlik komisyonu olarak yasal rakamın dışına çıkılamayacağını iletti. Costa'nın, maddi anlamda Beşiktaş seviyelerine gelmesi halinde tarafların son kez daha masaya oturacağı belirtildi.
DÖVÜŞEREK ZAYIFLADI
Sergen Yalçın'ın ocak ayında "Kilosu fazla" diyerek transferini askıya aldığı Diego Costa, 9 kilo verdi. Costa'nın, aralık ayından bu yana bir MMA dövüşçüsü ile idman yaptığı ve tam 9 kilo verdiği belirtildi. Costa'nın paylaştığı dövüş videosunun sonunda, "Her zamankinden daha güçlü ve hayvan zihniyle hazırım" sözleri dikkat çekti.