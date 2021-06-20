Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Diego Costa Beşiktaş'tan dünyaları istedi! İşte o rakam

Son dakika transfer haberleri: 'tan dünyaları istedi! İşte o rakam

Transfer çalışmalarını sürdüren , ilk olarak forvet hattına takviye yapmayı planlarken, 'in dünyaca ünlü golcüsü 'yı gündemine almıştı. Siyah-beyazlı yöneticilerle görüşen asıllı İspanyol futbolcu, 2 yıllık sözleşme karşılığında Beşiktaş'tan adeta dünyaları istedi. İşte dudak uçuklatan o rakam... ( transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Diego Costa Beşiktaş'tan dünyaları istedi! İşte o rakam

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak üst düzey bir santrfor isteği olan 'a önerilen için siyah-beyazlıların cebinden iki sene için toplam 15 milyon euro çıkması gerekiyor. Yıldız forvetin 2 senelik kontrat, senelik 6 milyon euro net maaş, 2 milyon euro imza parası ve 1 milyon euro da menajer komisyonu talep ettiği ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Diego Costa Beşiktaş'tan dünyaları istedi! İşte o rakam

yönetimi ise Costa'nın menajerine 2 senelik toplam 5 milyon euro verebileceklerini iletti. İmza parası vermek istemediklerini yapılan facetime görüşmesinde Costa'nın menajerine söyleyen siyah-beyazlılar, menajerlik komisyonu olarak yasal rakamın dışına çıkılamayacağını iletti. Costa'nın, maddi anlamda Beşiktaş seviyelerine gelmesi halinde tarafların son kez daha masaya oturacağı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Diego Costa Beşiktaş'tan dünyaları istedi! İşte o rakam

DÖVÜŞEREK ZAYIFLADI
Sergen Yalçın'ın ocak ayında "Kilosu fazla" diyerek transferini askıya aldığı , 9 kilo verdi. Costa'nın, aralık ayından bu yana bir MMA dövüşçüsü ile idman yaptığı ve tam 9 kilo verdiği belirtildi. Costa'nın paylaştığı dövüş videosunun sonunda, "Her zamankinden daha güçlü ve hayvan zihniyle hazırım" sözleri dikkat çekti.

SON DAKİKA