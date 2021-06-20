Son dakika transfer haberleri: Diego Costa Beşiktaş'tan dünyaları istedi! İşte o rakam

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak üst düzey bir santrfor isteği olan Beşiktaş'a önerilen Diego Costa için siyah-beyazlıların cebinden iki sene için toplam 15 milyon euro çıkması gerekiyor. Yıldız forvetin 2 senelik kontrat, senelik 6 milyon euro net maaş, 2 milyon euro imza parası ve 1 milyon euro da menajer komisyonu talep ettiği ortaya çıktı.

Beşiktaş yönetimi ise Costa'nın menajerine 2 senelik toplam 5 milyon euro verebileceklerini iletti. İmza parası vermek istemediklerini yapılan facetime görüşmesinde Costa'nın menajerine söyleyen siyah-beyazlılar, menajerlik komisyonu olarak yasal rakamın dışına çıkılamayacağını iletti. Costa'nın, maddi anlamda Beşiktaş seviyelerine gelmesi halinde tarafların son kez daha masaya oturacağı belirtildi.