Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta 'yabancı' sıkıntısı! Kimler gidecek?

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta 'yabancı' sıkıntısı! Kimler gidecek?

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi lejyoner oyuncular, yeni yabancı kuralına göre siyah-beyazlılara sıkıntı yaratacak. Kadrosunda 11 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş; , gibi isimlerden kurtulmaya çalışacak. ile sözleşme uzatacak olan siyah-beyazlılarda pek çok ismin durumu ise belirsiz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta 'yabancı' sıkıntısı! Kimler gidecek?

'nin kabul ettiği yeni yabancı kuralı Beşiktaş için bu karar büyük sıkıntılar yaratabilir. Kadrosunda kiralıklarla birlikte 17 isimle sezonu tamamlayan siyah-beyazlılarda 6 yabancının sözleşmesi sona ererken kadroda düşünülmeyen isimlerle birlikte elde şu an 11 yabancı var. Peki yönetim, eldeki lejyonerler için nasıl bir plan uygulayacak? Siyah-beyazlılar, ile 1 sene daha sözleşme yapmayı planlarken ve Rosier'i de yeniden takıma dahil etmenin peşinde. 'dan alınan Montero ile 'den kiralanan Mensah'la ise yola devam edilmeyecek.

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Domagoj Vida, , , , N'Koudou, , ve N'Sakala ise kadrodaki diğer isimler. Uzun süreli sakatlık yaşayan Hasic'in durumu belirsizliğini korurken genç yıldızın sakatlık durumuna göre lisansı askıya alınabilir ya da kiralanabilir.

BOYD, YALÇIN'A BAĞLI
Süresız kadro dışı bırakılan ve ayrılmaya da yanaşmayan 'ın 1 sene daha sözleşmesi var. Yine kadroda düşünülmeyen de kontratında son seneye girdi. Boyd'un ise 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Douglas'a yine lisans çıkarmayacak olan yönetim, Lens'i tekrar kiralayacak. Boyd'un durumu ise Yalçın'a bağlı.

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