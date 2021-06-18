Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Alex Teixeira Beşiktaş'tan dünyaları istedi! Dudak uçuklatan rakam

Son dakika transfer haberleri: 'tan dünyaları istedi! Dudak uçuklatan rakam

'ın transferi için girişimlerini sürdürdüğü 'dan siyah-beyazlı kulübe şok bir yanıt geldi. Brezilyalı futbolcunun, kendisine yıllık 2 milyon euro garanti maaş öneren Beşiktaş'tan 3.2 milyon euro maaş ve 3 yıllık garanti sözleşme talep ettiği öğrenildi. Teixeira ayrıca 2 milyon euro da imza parası istedi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Alex Teixeira Beşiktaş'tan dünyaları istedi! Dudak uçuklatan rakam

Transferi için girişimleri sürdürülen yıldız oyuncu , siyah-beyazlılardan adeta dünyaları istedi. 'ın yıllık 2 milyon euro garanti maaş önerdiği Alex Teixeira, Beşiktaş'tan yıllık 3.2 milyon euro maaş ve 3 yıllık garanti sözleşme talep etti. Ayrıca 2 milyon euro imza parası da isteyen Brezilyalı yıldız, bunun dışında şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonusu da talep etti. Teixeira'nın sunduğu şartları kabul etmeyen Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya 2 artı 1 yıllık sözleşme, 2 milyon euro maaş, 1 milyon euro imza parası, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonusu teklif etti.

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