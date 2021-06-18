Son dakika transfer haberleri: Alex Teixeira Beşiktaş'tan dünyaları istedi! Dudak uçuklatan rakam

Transferi için girişimleri sürdürülen yıldız oyuncu Alex Teixeira, siyah-beyazlılardan adeta dünyaları istedi. Beşiktaş'ın yıllık 2 milyon euro garanti maaş önerdiği Alex Teixeira, Beşiktaş'tan yıllık 3.2 milyon euro maaş ve 3 yıllık garanti sözleşme talep etti. Ayrıca 2 milyon euro imza parası da isteyen Brezilyalı yıldız, bunun dışında şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonusu da talep etti. Teixeira'nın sunduğu şartları kabul etmeyen Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya 2 artı 1 yıllık sözleşme, 2 milyon euro maaş, 1 milyon euro imza parası, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonusu teklif etti.