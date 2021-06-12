Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham... | BJK haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! , Teemu Pukki, Tammy Abraham... | BJK haberleri

Son dakika transfer haberleri... 'i ve 'nı şampiyon tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek. Aboubakar ile anlaşamayan Beşiktaş yeni forvet arayışlarını sürdürüyor. Orta saha ve defans hattına da takviye yapmak isteyen Kartal'ın listesine yeni isimler eklendi. , Teemu Pukki, Tammy Abraham gibi isimler listede yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 11:49 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 11:49
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham... | BJK haberleri

Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. 'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham... | BJK haberleri

SALİH ÖZCAN

Beşiktaş'ın uzun zamandır gündeminde yer alan 'ın talipleri artıyor. Beşiktaş ve 'nin dışında 'dan birkaç ekip ve gurbetçi futbolcu ile ilgileniyor. Salih Özcan ve menajeriyle görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham... | BJK haberleri

FERNANDO LUCAS MARTINS

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Kartal'da orta saha arayışları da sürüyor. , , gibi takımlarda oynayan ve şuan Çin ekibi forma giyen Beşiktaş'ın radarına girdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham... | BJK haberleri

JUAN JESUS

Geçtiğimiz sezon 'nin ilgilendiği ancak 'da kariyerine devam eden , sözleşmesi sona erdi ve serbest kaldı. Çizme basını, 30 yaşındaki solak stoper için siyah-beyazlıların devreye girdiğini yazdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham... | BJK haberleri

LUUK DE JONG

Hollanda basını, Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Luuk De Jong ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Beşiktaş'ın futbolcunun menajeriyle görüştüğünü ve yıllık 2.5 - 3 milyon euro civarı bir bedel ödeyebileceğini yazdı. Öte yandan 2 milyon euro imza parası verileceği de belirtildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham... | BJK haberleri

TEEMU PUKKI

Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Forvet bölgesinde Larin dışında alternatifi olmayan Kartal, Teemu Pukki ile ilgileniyor. Beşiktaşlı taraftarlar da sosyal medyada "Come to Beşiktaş" yorumlarıyla Finlandiyalı yıldıza çağrıda bulundu.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham... | BJK haberleri

TAMMY ABRAHAM

Aboubakar'ın boşluğunu doldurmak için çalışmaları sürdüren Beşiktaş, Chelsea'nin genç yıldızı Tammy Abraham'a teklif yaptı. Chelsea, teklifi teşekkür ederek geri çevirdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham... | BJK haberleri

ARTURO VIDAL

Inter'den ayrılma aşamasına gelen Arturo Vidal için Beşiktaş devreye girdi. Deneyimli futbolcu, Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakıyor ve seçenekler arasına aldı. Şampiyonlar Ligi faktörü Vidal'in kararında etkili olacak.

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