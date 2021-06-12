Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham... | BJK haberleri

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe 'nin ilgilendiği ancak Roma 'da kariyerine devam eden Juan Jesus , sözleşmesi sona erdi ve serbest kaldı. Çizme basını, 30 yaşındaki solak stoper için siyah-beyazlıların devreye girdiğini yazdı.

LUUK DE JONG

Hollanda basını, Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Luuk De Jong ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Beşiktaş'ın futbolcunun menajeriyle görüştüğünü ve yıllık 2.5 - 3 milyon euro civarı bir bedel ödeyebileceğini yazdı. Öte yandan 2 milyon euro imza parası verileceği de belirtildi.