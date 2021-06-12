Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham... | BJK haberleri

Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Sergen Yalçın'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.
SALİH ÖZCAN
Beşiktaş'ın uzun zamandır gündeminde yer alan Salih Özcan'ın talipleri artıyor. Beşiktaş ve Göztepe'nin dışında Bundesliga'dan birkaç ekip ve Glasgow Rangers gurbetçi futbolcu ile ilgileniyor. Salih Özcan ve menajeriyle görüşmeler sürüyor.
FERNANDO LUCAS MARTINS
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Kartal'da orta saha arayışları da sürüyor. Sampdoria, Spartak Moskova, Shakhtar gibi takımlarda oynayan ve şuan Çin ekibi Beijing Guoan forma giyen Fernando Lucas Martins Beşiktaş'ın radarına girdi.