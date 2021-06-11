Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş'ın Tarık Muharemovic yarışı! Teklifi babası açıkladı

Transferde birçok yıldız ismi listesinde bulunduran Beşiktaş ve Galatasaray'da gelecek vaat eden oyunculara ayrı bir önem veriliyor. Genç ve potansiyeli yüksek isimlere yatırım yapmayı amaçlayan iki ezeli rakip, 18 yaşındaki stoperin transferinde karşı karşıya geldi. Avrupa'dan da talipleri olduğu belirtilen oyuncunun babasından transfer açıklaması geldi.





"BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İSTİYOR"

Beşiktaş ve Galatasaray, Avusturya'da Wolfsberger forması giyen 18 yaşındaki Tarık Muharemovic'in peşine düştü. Avusturya basınına konuşan genç oyuncunun babası Rasim Muharemovic, "Evet, Beşiktaş ve Galatasaray istiyor, bunların dışında da çok fazla talip var. Telefonum şu aralar pek susmuyor" ifadelerini kullandı.