Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş'ın Tarık Muharemovic yarışı! Teklifi babası açıkladı

Son dakika transfer haberleri: ve 'ın yarışı! Teklifi babası açıkladı

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren ve transferde karşı karşıya geldi. Genç ve potansiyeli yüksek isimlere büyük önem veren iki ezeli rakip, forması giyen 18 yaşındaki savunma oyuncusu 'in peşine düştü. Genç stoperin babası yaptığı transfer açıklamasında Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldıklarını doğruladı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 18:07
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş'ın Tarık Muharemovic yarışı! Teklifi babası açıkladı

Transferde birçok yıldız ismi listesinde bulunduran ve 'da gelecek vaat eden oyunculara ayrı bir önem veriliyor. Genç ve potansiyeli yüksek isimlere yatırım yapmayı amaçlayan iki ezeli rakip, 18 yaşındaki stoperin transferinde karşı karşıya geldi. Avrupa'dan da talipleri olduğu belirtilen oyuncunun babasından transfer açıklaması geldi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş'ın Tarık Muharemovic yarışı! Teklifi babası açıkladı

"BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İSTİYOR"
ve , Avusturya'da forması giyen 18 yaşındaki 'in peşine düştü. Avusturya basınına konuşan genç oyuncunun babası Rasim Muharemovic, "Evet, Beşiktaş ve Galatasaray istiyor, bunların dışında da çok fazla talip var. Telefonum şu aralar pek susmuyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş'ın Tarık Muharemovic yarışı! Teklifi babası açıkladı

"YURT DIŞI MANTIKLI MI BAKACAĞIZ"
18 yaşındaki stoperin peşinde Juventus, Hoffenheim, ve LASK Linz'in de olduğu kaydedilirken, baba Muharemovic, "Tarık kulübüne çok şey borçlu, o yüzden önce onlarla konuşacağız. Yurt dışına şu aşamada gidip gitmemenin de mantıklı olup olmayacağına bakmalıyız. Sonrasını göreceğiz" dedi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş'ın Tarık Muharemovic yarışı! Teklifi babası açıkladı

Geçtiğimiz sezon profesyonel futbol hayatına adım atan 1,87'lik Bosnalı stoper, 7 maçta 562 dakika süre aldı. Genç oyuncu, Bosna'nın U19 takımında da 2 kez forma giydi.

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