Haberler Beşiktaş Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş'tan Rosier için yeni teklif!

Son dakika transfer haberleri | 'tan Rosier için yeni teklif!

'de şampiyonluğa ulaşan , için alternatifli bir kadro kurmak üzere harekete geçti. Siyah beyazlılar, sağ bek bölgesi için Rosier'i yeniden kiralamak isterken Fransız futbolcu da takımda kalmak istiyor. , Lizbon'a yeni bir teklif sundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 07:04
Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş'tan Rosier için yeni teklif!

bir yandan teknik direktör ile sözleşme görüşmesi yaparken, diğer yandan da transfere yoğunlaştı. Siyah beyazlılar, bonservisini almak için kulübüyle görüşmeye başladığı 'de aşama kaydetti. ekibi ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıklarına devam eden yönetim, 4 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Aynı zamanda teklifine sonraki satıştan pay ekleyen , Rosier'i ise ikna etti.

RUSLARI GERİ ÇEVİRDİ

Fransız sağ bekin Beşiktaş'ta devam etmek istediği ve 'dan gelen teklifleri geri çevirdiği yönetime aktarıldı. Sabah'ın haberine göre geçtiğimiz sezon 800 bin Euro'ya oynayan 24 yaşındaki oyuncunun maaşı bonuslarla birlikte 1.4 milyon Euro'ya çıkarılacak ve 3 yıllık kontrat yapılacak.

SON DAKİKA