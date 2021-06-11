Beşiktaş'ta Vidal sürprizi

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş, kadrosunu kaliteli oyuncularla güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa basınının da siyah-beyazlıların bir çok isimle temasa geçtiği haberleri manşetleri süslerken, listeye yeni bir isim daha eklendi. İtalyan basını, Inter'de yaşanan ayrılıklara Arturo Vidal'in de ekleneceğini belirterek oyuncuya talip olan Zenit'in yanı sıra Beşiktaş ve Marsilya'nın da devreye girdiğini yazdı. Meksika ekibi Club America'nın teklifini kabul etmeyen Vidal'in önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Beşiktaş ve Zenit'in teklifini değerlendirme olasılığının yüksek olduğu belirtildi. Daha önce Barcelona, Bayern Münih, Juventus gibi dünya devlerinin formasını giyen 34 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal'in Beşiktaş'a takın olduğu; hatta tecrübeli futbolcunun eski Beşiktaşlı Medel'den siyah-beyazlı takım hakkında görüş aldığı ortaya çıktı.



Arturo Vidal, profesyonel kulüp kariyerinde 583 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 107 kez havalandıran Vidal, 76 da asist yaparken; toplamda 183 gole direkt olarak katkı sağladı. Şilili oyuncu, kariyerindeki en fazla golü 171 kez formasını giydiği Juventus'ta 48 kez ağları havalandırarak gerçekleştirdi.