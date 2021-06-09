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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın gündemindeki Marko Livaja imzayı attı

Son dakika Beşiktaş haberi: ve 'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta forvet arayışları sürüyor. Siyah-beyazlılarda son olarak gündeme gelen isim Marko Livaja olmuştu. Kartal'ın yakın takipte olduğu yıldız futbolcu ’le olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 16:57
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın gündemindeki Marko Livaja imzayı attı

Beşiktaş'ın gündemindeki Marko Livaja resmen imzayı attı.

Hırvat takımı forması giyen ve 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan golcü futbolcunun sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı.

Beşiktaş'la birlikte 'un da golcü futbolcu ile ilgilendiği iddia edilmişti.

MARKO LIVAJA KİMDİR?

26 Ağustos 1993 yılında dünyaya gelen Livaja kariyeri boyunca, aralarında Inter'in de yer aldığı bazı İtalyan takımlarının yanı sıra; Rus, İspanyol ve İsviçre takımlarında boy göstermiştir. 'ın takımında görev almaktadır. Sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eren golcü futbolcunun sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı. 3 milyon euro piyasa değeri bulunan Livaja, 42 maçta 12 gol 9 asist ile oynamıştır.

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