Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun alternatifi Tomas Vaclik

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta, başarılı bir grafik çizen Ersin Destanoğlu'nun talipleri günden güne artıyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, Ersin'in alternatiflerini şimdiden belirlemeye başladı. Genç kalecinin olası transferi sonrası temasa geçilecek isim Tomas Vaclik...

30 Haziran'da Sevilla ile sözleşmesi bitecek oyuncu kulübüne resmen veda ederken, "Asla unutmayacağım bu kulübe büyük saygı ve hayranlık duyarak ayrılıyorum" ifadelerini kullanmıştı. 32 yaşındaki kaleci Çekya Milli Takımı ile bugüne kadar 36 maça çıktı.