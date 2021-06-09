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Son dakika transfer haberi: 'ta 'nun alternatifi

Son dakika transfer haberleri... 'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta sezonun en dikkat çekici performanslarından birine de kaleci imza atmıştı. Siyah-beyazlı genç eldivenin talipleri  çoğalırken, Beşiktaş başarılı ismin alternatifini de belirledi. İşte detaylar... ( transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 15:06
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun alternatifi Tomas Vaclik

Sezonu çifte kupayla kapatan 'ta, başarılı bir grafik çizen 'nun talipleri günden güne artıyor. 'nde mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, Ersin'in alternatiflerini şimdiden belirlemeye başladı. Genç kalecinin olası transferi sonrası temasa geçilecek isim ...

30 Haziran'da ile sözleşmesi bitecek oyuncu kulübüne resmen veda ederken, "Asla unutmayacağım bu kulübe büyük saygı ve hayranlık duyarak ayrılıyorum" ifadelerini kullanmıştı. 32 yaşındaki kaleci ile bugüne kadar 36 maça çıktı.

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