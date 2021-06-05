Son dakika Beşiktaş transfer haberi: İşte Dorukhan Toköz'ün yeni takımı! Anlaşma tamam (BJK spor haberi)

"SERGEN YALÇIN'LA PERFORMANSIM ARTTI" Fenerbahçe için de adı geçen ancak Avrupa'da oynama hayali olması nedeniyle La Liga'nın istikrarlı ekiplerinden Celta Vigo'yu tercih eden Dorukhan, yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde siyah beyazlı takımda başarılı bir sezon geçirdiğini belirterek, teknik direktör Sergen Yalçın sayesinde performansının arttığını söyledi.

Futbol kariyerine yurt dışında devam edeceğini belirten Dorukhan Toköz, kendisine çok güvendiğini ve yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğini dile getirdi.