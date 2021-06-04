Son dakika transfer haberi: Sinan Vardar duyurdu! İşte Beşiktaş'ın iki yeni transferi

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERLERİ... Sokaktaki Beşiktaşlılar son günlerde bana hep şu soruyu soruyor; "Beşiktaş hangi transferleri yapacak, yıldızlar takımda kalacak mı?" Açık ve net belirtelim; şampiyon Beşiktaş transfer çalışmalarında önemli yol almaya devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'la henüz resmi bir sözleşme imzalanmadı ama sorun yok. Sergen hoca birkaç gün içinde yeni sözleşmeye imza atacak. Zaten Beşiktaş'la Sergen arasında yazılı olmayan bir gönül bağını belirtmeme gerek yok.

İki önemli transfer de yolda... Milli futbolcumuz Kenan Karaman'la prensip anlaşmasına varıldı. Fortuna Düsseldorf forması giyen milli golcümüz Kenan; Beşiktaş'a uzun yıllar başarıyla hizmet edecek kalitede bir forvet.. Geçen sezon Alanyaspor'da oynadığı futbolla büyük beğeni kazanan Salih Uçan da çok yakında Kartal oluyor. Seyit Mehmet Özkan'ın futbolcu fabrikasından fışkıran yeteneklerden biri olan Salih Uçan da Beşiktaş'ta büyük başarılara hazır gibi...