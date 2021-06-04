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Son dakika transfer haberi: duyurdu! İşte 'ın iki yeni transferi

Son dakika transfer haberleri... Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Yeni sezonda ülkemizi 'nde temsil edecek olan siyah-beyazlılar, transferde nokta atışı yapmayı planlıyor. Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda çalışmalar başladı. yazarı da Beşiktaş'ın transferde el sıkıştığı iki ismi açıkladı. İşte o yazı... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 09:08
Son dakika transfer haberi: Sinan Vardar duyurdu! İşte Beşiktaş'ın iki yeni transferi

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERLERİ...

Sokaktaki Beşiktaşlılar son günlerde bana hep şu soruyu soruyor; " hangi transferleri yapacak, yıldızlar takımda kalacak mı?" Açık ve net belirtelim; şampiyon Beşiktaş transfer çalışmalarında önemli yol almaya devam ediyor. Teknik direktör 'la henüz resmi bir sözleşme imzalanmadı ama sorun yok. Sergen hoca birkaç gün içinde yeni sözleşmeye imza atacak. Zaten Beşiktaş'la Sergen arasında yazılı olmayan bir gönül bağını belirtmeme gerek yok.

Son dakika transfer haberi: Sinan Vardar duyurdu! İşte Beşiktaş'ın iki yeni transferi

İki önemli transfer de yolda... Milli futbolcumuz Kenan Karaman'la prensip anlaşmasına varıldı. Fortuna Düsseldorf forması giyen milli golcümüz Kenan; 'a uzun yıllar başarıyla hizmet edecek kalitede bir forvet.. Geçen sezon Alanyaspor'da oynadığı futbolla büyük beğeni kazanan Salih Uçan da çok yakında Kartal oluyor. Seyit Mehmet Özkan'ın futbolcu fabrikasından fışkıran yeteneklerden biri olan Salih Uçan da Beşiktaş'ta büyük başarılara hazır gibi...

Son dakika transfer haberi: Sinan Vardar duyurdu! İşte Beşiktaş'ın iki yeni transferi

Salih'in genç yaşta yaşadığı Fenerbahçe ve yurtdışı maceralarının ona büyük tecrübe kazandırdığını biliyorum. Doğrusu bu iki transferi çok beğendim.. Tabii ki transfer her zaman riskleri de barındırır. için şu anda en iyi transferler; Rosier, Ghezzal ve Aboubakar'ın takımda kalması olur. Üç oyuncu da bu sezon Beşiktaş'ta performans sezonlarını yaşadı. Yönetici arkadaşlar zorlanacak ama 'nde başarı için bu isimlerin takımda kalması gerekiyor. Hele hele yabancı oyuncu sınırı saha içinde 8'e düşeceği için bu sezon kumar oynamaya gerek yok.

Son dakika transfer haberi: Sinan Vardar duyurdu! İşte Beşiktaş'ın iki yeni transferi

Biliyorsunuz; Ghezzal ve Rosier 'a kiralık olarak gelmişlerdi. Kulüplerinde gözden çıkarılmışlardı ama Beşiktaş'ta parladılar. Talisca örneğindeki gibi bu futbolcuların kulüpleri belki de taş atmadan, kolu yorulmadan büyük bonservis ücretlerini kasalarına koyacaklar. Beşiktaş oynatacak, onlar kazanacak! İşte yıllardır bu yüzden kiralık oyuncu transferine karşıyım.

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