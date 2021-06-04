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Son dakika haberi: 'tan Steven 'a transfer teklifi! İmza çok yakın

'ta son dakika haberi.... Siyah beyazlılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadroyla gitmek ve yeniden şampiyonluğun en iddialı takımı olmak isterken, transfer için çalışmalarını yürütüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde önemli yıldızlarla temasa geçen Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren tecrübeli stoper Steven 'a transfer teklifinde bulundu. Beşiktaş'ın bu yaz imzayı attırdığı ilk isim Caulker olabilir. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Steven Caulker'a transfer teklifi! İmza çok yakın
Süper Lig'in son şampiyonu 'ta harekatı başladı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği rapor doğrultusunda aradığı stoperi Süper Lig'de buldu. Beşiktaş yönetimi, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven 'a resmi teklifini iletti. Siyah-beyazlı formayı giymeye oldukça yakın olan 29 yaşındaki İngiliz stoper, Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi ilk transferi olmaya en yakın aday. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 karşılaşmaya çıkan 1.91'lik Caulker, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Yönetimin, bu bölgede elinde fazla alternatif olmadığı için stoper transferine öncelik verdiği ifade edildi.


Alanyaspor forması ile 85 resmi maçta görev yapan Caulker, bu periyotta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 8 de asist yaptı ve 14 gole direkt katkı sağladı. İngiliz savunmacı Liverpool, Tottenham, Southampton, Cardif, Swensea, QPR, Yeovil, Dundee ve Bristol'de forma giydi.
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