Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Steven Caulker'a transfer teklifi! İmza çok yakın

Alanyaspor forması ile 85 resmi maçta görev yapan Caulker, bu periyotta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 8 de asist yaptı ve 14 gole direkt katkı sağladı. İngiliz savunmacı Liverpool, Tottenham, Southampton, Cardif, Swensea, QPR, Yeovil, Dundee ve Bristol'de forma giydi.
Alanyaspor forması ile 85 resmi maçta görev yapan Caulker, bu periyotta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 8 de asist yaptı ve 14 gole direkt katkı sağladı. İngiliz savunmacı Liverpool, Tottenham, Southampton, Cardif, Swensea, QPR, Yeovil, Dundee ve Bristol'de forma giydi.