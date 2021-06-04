Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer hamleleri! Gedson Fernandes, Mijo Caktas, Mert Günok... | BJK haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer hamleleri! , , ... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Siyah beyazlı ekipte gündem 'ın sözleşmesi ve onun raporu doğrultusunda yapılacak transferler. Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak. Eksik bölgelere takviye yapacak olan Kartal'da, , , gibi isimler de gündeme geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 12:16
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer hamleleri! Gedson Fernandes, Mijo Caktas, Mert Günok... | BJK haberleri

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer dönemi hızlı geçiyor. vizesi alan Kartal, 3 kulvarda rahat mücadele edecek bir takım kurmak istiyor. Listede yıldız isimler de var.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer hamleleri! Gedson Fernandes, Mijo Caktas, Mert Günok... | BJK haberleri

KENAN KARAMAN

Gelecek sezon Aboubakar ve Larin'den yoksun kalma ihtimali bulunan Beşiktaş, bonservisi elinde olan milli yıldız ve menajeriyle temasa geçti. Euro 2020 ardından Beşiktaş'a transfer olması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer hamleleri! Gedson Fernandes, Mijo Caktas, Mert Günok... | BJK haberleri

VALENTINE ROSIER

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Valentine Rosier'in bonservisini almak için uğraş veren Kartal, Rosier için Sporting Lisbon ile görüşmelere devam ediyor. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi de masada bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer hamleleri! Gedson Fernandes, Mijo Caktas, Mert Günok... | BJK haberleri

GEDSON FERNANDES

Geçtiğimiz sezon devre arasında 'dan 'a kiralık olarak gelen ve sergilediği performansla parmak ısırtan , 'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın gündemine geldi. Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama yöntemine başvurarak Fernandes'i takıma katmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer hamleleri! Gedson Fernandes, Mijo Caktas, Mert Günok... | BJK haberleri

HALİL DERVİŞOĞLU

Devlerin Halil Dervişoğlu yarışı sürüyor. 'da iyi bir performans sergileyen ve takımı Brendford'a dönecek olan Halil için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray devrede. İngiliz kulübünün ikna edilmesi halinde oyuncuyla görüşülecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer hamleleri! Gedson Fernandes, Mijo Caktas, Mert Günok... | BJK haberleri

DIEGO LAXALT

Dünyaca ünlü İtalyan Gazeteci Di Marzio Beşiktaş'ın Laxalt'a olan ilgisini duyurmuştu. Siyah Beyazlı ekip, Milan ile görüşmeleri sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer hamleleri! Gedson Fernandes, Mijo Caktas, Mert Günok... | BJK haberleri

ANDRE CARILLO

Sağ kanat için alternatif isimler arayan Beşiktaş'ta gündeme son olarak geldi. Peru ve basını Siyah- Beyazlılar'ın, Suudi Arabistan'ın takımında oynayan 29 yaşındaki için girişimlere başladığını iddia etti.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer hamleleri! Gedson Fernandes, Mijo Caktas, Mert Günok... | BJK haberleri

MIJO CAKTAS

Beşiktaş, Hajduk Split ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Hırvat yıldız ile görüştü. Hırvatistan Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 maçta 9 gol attı 3 asist yaptı. Son karar 'da olacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer hamleleri! Gedson Fernandes, Mijo Caktas, Mert Günok... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

Beşiktaş'ta seferi başladı. Bonservisi elinde bulunan ve senelik 4 milyon euro isteyen yıldız oyuncuya 2 milyon euro net + bonuslar şeklinde bir teklifte bulunuldu. Costa'nın menajeri de yapılan görüşmeyi doğruladı.

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