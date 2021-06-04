Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer hamleleri! Gedson Fernandes, Mijo Caktas, Mert Günok... | BJK haberleri

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer dönemi hızlı geçiyor. Şampiyonlar Ligi vizesi alan Kartal, 3 kulvarda rahat mücadele edecek bir takım kurmak istiyor. Listede yıldız isimler de var.
KENAN KARAMAN
Gelecek sezon Aboubakar ve Larin'den yoksun kalma ihtimali bulunan Beşiktaş, bonservisi elinde olan milli yıldız Kenan Karaman ve menajeriyle temasa geçti. Euro 2020 ardından Beşiktaş'a transfer olması için çalışmalar sürüyor.
VALENTINE ROSIER
Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Valentine Rosier'in bonservisini almak için uğraş veren Kartal, Rosier için Sporting Lisbon ile görüşmelere devam ediyor. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi de masada bulunuyor.