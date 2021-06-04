Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer hamleleri! Gedson Fernandes, Mijo Caktas, Mert Günok... | BJK haberleri

ANDRE CARILLO Sağ kanat için alternatif isimler arayan Beşiktaş'ta gündeme son olarak Andre Carillo geldi. Peru ve Brezilya basını Siyah- Beyazlılar'ın, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında oynayan 29 yaşındaki Andre Carrillo için girişimlere başladığını iddia etti.

MIJO CAKTAS Beşiktaş, Hajduk Split ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Hırvat yıldız Mijo Caktas ile görüştü. Hırvatistan Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 maçta 9 gol attı 3 asist yaptı. Son karar Sergen Yalçın'da olacak.