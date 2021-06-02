Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Rosier için transfer girişimleri başlıyor! Teklif...

Son dakika transfer haberi: 'ın Rosier için transfer girişimleri başlıyor! Teklif...

'ta son dakika transfer haberi: Siyah beyazlılar, Valentin Rosier transferi için görüşmelere başlıyor. 'un haberine göre Beşiktaş, bonservisi 'da olan Rosier için kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak. | haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 17:39 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 17:40
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Rosier için transfer girişimleri başlıyor! Teklif...

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