DETAYLAR BİRAZDAN...
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Rosier için transfer girişimleri başlıyor! Teklif...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi: Siyah beyazlılar, Valentin Rosier transferi için görüşmelere başlıyor. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, bonservisi Sporting Lizbon'da olan Rosier için Portekiz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak. | Bjk transfer haberleri
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 17:39 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 17:40