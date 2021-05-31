Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Ersin Destanoğlu: Şampiyonlar Ligi bambaşka

Son dakika spor haberi: : bambaşka

ve 'ın file bekçisi , hem hedefi, hem de siyah beyazlı takımla kazanılan çifte kupalı sezon hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:24
Son dakika spor haberi: Ersin Destanoğlu: Şampiyonlar Ligi bambaşka

Sezonu siyah beyazlı takımla çifte kupayla kapatmalarını değerlendiren Destanoğlu,"Sezon başında takımda oynamanın heyecanı vardı ama son haftalarda daha çok heyecanlıydım. Şampiyonluk son dakikaya kaldı, böyle daha anlamlı oldu ve bizim için zor bir sezondu. 3 günde bir maç oynadık, pandeminin de verdiği zorluklar vardı. Zorlu geçen sezonu çifte kupayla tamamladığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"NEREDE OLURSAM OLAYIM MİLLİ TAKIM ARMASINI TAŞIMAK ÖNEMLİ"
ya da fark etmeksizin logosunu taşımanın önemine vurgu yapan 20 yaşındaki kaleci, "Şu an Ümit Milli Takım'dayım ve milli takım armasını taşıyorum. Nerede olursam olayım bu armayı taşımak çok önemli. 'a çağrılmak her genç oyuncunun hayali. Şimdi orada ve inşallah takım olarak güzel de bir performans gösterecekler. Bu kadar çok kalecinin oraya aday gösterilmesi ülke adına çok güzel. Uzun süre bunun sıkıntısın çektik ve şu an aday olabilecek 5-6 kalecimiz var" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ BAMBAŞKA"
Gelecek sezon 'ın 'nde mücadele edecek olması için de Destanoğlu, " bambaşka. O sahada olmak, o müziği duymak çok güzel. İnşallah ülkemizi orada çok iyi temsil edeceğiz" dedi.

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