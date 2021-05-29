Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Bomba transfer iddiası! Ghezzal, N'Koudou ve Ndao...

Son dakika spor haberi: Bomba transfer iddiası! Ghezzal, N'Koudou ve Ndao...

Son dakika transfer haberi: şampiyonu olan , gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. maçları öncesinde kanat transferi yapmak isteyen Olympiakos, 'den ile birlikte 'ın yıldızı ve Georges-Kevin N'Koudou'yu listesine aldı. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:41
Son dakika spor haberi: Bomba transfer iddiası! Ghezzal, N'Koudou ve Ndao...

şampiyonu , gelecek sezon iddialı bir takım kurmak için transfer çalışmalarına başlarken, gözünü 'ye çevirdi.

Son dakika spor haberi: Bomba transfer iddiası! Ghezzal, N'Koudou ve Ndao...

basınında yer alan haberlere göre; kanat transferi yapmak isteyen 'un listesinde geçen sezon 'de oynamış 3 oyuncu yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Bomba transfer iddiası! Ghezzal, N'Koudou ve Ndao...

Yunan ekibinin Karagümrük'ten ile birlikte 'ın yıldızı ve Georges-Kevin N'Koudou'yu listesine aldığı kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Bomba transfer iddiası! Ghezzal, N'Koudou ve Ndao...

"15 HAZİRAN'A KADAR TRANSFER BİTECEK"

'un transferi hazırlık kampına yetiştirmek için girişimleri hızlandırdığı ve 15 Haziran'a kadar bu 3 isimden birini kadroya katmak istediği vurgulandı.

Son dakika spor haberi: Bomba transfer iddiası! Ghezzal, N'Koudou ve Ndao...

'ne 2. eleme turundan girecek olan , Avrupa'da ilk maçına 20-21 Haziran tarihinde çıkacak.

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