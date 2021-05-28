Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Cyle Larin için bu rakamı istiyor!

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Cyle Larin'in bonservis bedeli belli oldu.
Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Cyle Larin'in bonservis bedeli belli oldu.
Yeni Asır'da yer alan habere göre Beşiktaş'ta sezona damgasını vuran Cyle Larin için yönetimin beklediği bonservis tam 20 milyon euro.
Siyah-beyazlı formayla 45 maça çıkıp 23 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek çifte kupanın ana mimarlarından olmayı başaran Kanadalı futbolcu transfer piyasasına da damgasını vurdu.
Ara transfer döneminde Premier Lig'den 15 milyon euro'luk teklifler gelmesine rağmen teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Kanadalı futbolcuyu takımda tutan yönetim, yeni sezon öncesinde de oyuncuyla masaya oturacak.
İngiltere Premier Lig'den hala birçok kulübün takibinde bulunan deneyimli futbolcuyla ilk etapta yola devam etmeyi planlayan siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki ismin de kararını dinleyecek.
Kulüple 1 yıl daha kontratı bulunan oyuncunun ayrılık kararı alması halinde gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.