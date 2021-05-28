Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Cyle Larin için bu rakamı istiyor!

Beşiktaş 'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Cyle Larin 'in bonservis bedeli belli oldu.

Yeni Asır'da yer alan habere göre Beşiktaş'ta sezona damgasını vuran Cyle Larin için yönetimin beklediği bonservis tam 20 milyon euro.