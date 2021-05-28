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Son dakika transfer haberi: için bu rakamı istiyor!

Son dakika transfer haberleri... 'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, sezona damga vuran isimlerden olan Kanadalı golcüsü 'in bonservisini belirledi. İşte detaylar... ( transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 10:28 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 10:29
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Cyle Larin için bu rakamı istiyor!

'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan 'in bonservis bedeli belli oldu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Cyle Larin için bu rakamı istiyor!

Yeni Asır'da yer alan habere göre 'ta sezona damgasını vuran için yönetimin beklediği bonservis tam 20 milyon euro.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Cyle Larin için bu rakamı istiyor!

Siyah-beyazlı formayla 45 maça çıkıp 23 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek çifte kupanın ana mimarlarından olmayı başaran Kanadalı futbolcu transfer piyasasına da damgasını vurdu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Cyle Larin için bu rakamı istiyor!

Ara transfer döneminde Premier Lig'den 15 milyon euro'luk teklifler gelmesine rağmen teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Kanadalı futbolcuyu takımda tutan yönetim, yeni sezon öncesinde de oyuncuyla masaya oturacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Cyle Larin için bu rakamı istiyor!

İngiltere Premier Lig'den hala birçok kulübün takibinde bulunan deneyimli futbolcuyla ilk etapta yola devam etmeyi planlayan siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki ismin de kararını dinleyecek.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Cyle Larin için bu rakamı istiyor!

Kulüple 1 yıl daha kontratı bulunan oyuncunun ayrılık kararı alması halinde gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.

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