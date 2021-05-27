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Son dakika transfer haberleri: 'tan bombası!

'de bu sezon attığı 19 golle dikkat çeken 'un yıldızı 'a talip oldu. Aboubakar'ın durumunun belirsizliği nedeniyle santrfor arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Senegalli golcü için girişimlere başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Mame Diouf bombası!
Aboubakar'ın durumunun belirsizliği nedeniyle santrfor arayışlarını sürdüren 'ta gündeme gelen ilk isim ise oldu. ile geçtiğimiz sezon 38 maçta 19 gol 5 asist yapan futbolcu için girişimler başladı. basınında, Diouf'un macerasına hazır olduğu yazıldı. Hatayspor ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşma imzalayacağı iddia edildi.
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