Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Mame Diouf bombası!

Süper Lig'de bu sezon attığı 19 golle dikkat çeken Hatayspor'un yıldızı Mame Diouf'a Beşiktaş talip oldu. Aboubakar'ın durumunun belirsizliği nedeniyle santrfor arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Senegalli golcü için girişimlere başladı.
Aboubakar'ındurumunun belirsizliği nedeniyle santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen ilk isim ise Mame Diouf oldu. Hatayspor ile geçtiğimiz sezon 38 maçta 19 gol 5 asist yapan futbolcu için girişimler başladı. Senegal basınında, Diouf'un İstanbul macerasına hazır olduğu yazıldı. Hatayspor ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşma imzalayacağı iddia edildi.