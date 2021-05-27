Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Sambacı 10 numara! Josef devreye girecek

Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş 'ta gözler transfere çevrildi. 3 kulvarda mücadele edecek siyah-beyazlılar, eksik bölgelere yapılacak takviyeler için kolları sıvadı.

Bernard Mensah ve Adem Ljajic 'in gösterdiği performanstan memnun kalınmazken 10 numara transferi için harekete geçildi.

Yönetimin, teknik direktör Sergen Yalçın ile yaptığı görüş alışverişinde çok sayıda oyuncu gündeme geldiği belirtildi.