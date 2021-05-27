Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Sambacı 10 numara! Josef devreye girecek

Son dakika transfer haberleri: 'a Sambacı ! devreye girecek

transferi için harekete geçen 'tan flaş bir hamle geldi. 'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan 'taki opsiyonu kullanmayacak olan siyah-beyazlılarda 'in istikrarsız performansı sonrası gözler 10 numara mevkisine çevrildi. Bir süredir arayışlarda olan Kara-Kartal, bonservisi elinde bulunan Sambacı yıldız ile temasa geçti. Brezilyalı futbolcunun ikna sürecinde 'ten yardım alınacağı kaydedildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 09:33
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Sambacı 10 numara! Josef devreye girecek

Çifte kupalı şampiyon 'ta gözler transfere çevrildi. 3 kulvarda mücadele edecek siyah-beyazlılar, eksik bölgelere yapılacak takviyeler için kolları sıvadı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Sambacı 10 numara! Josef devreye girecek

ve 'in gösterdiği performanstan memnun kalınmazken transferi için harekete geçildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Sambacı 10 numara! Josef devreye girecek

Yönetimin, teknik direktör Sergen Yalçın ile yaptığı görüş alışverişinde çok sayıda oyuncu gündeme geldiği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Sambacı 10 numara! Josef devreye girecek

TEIXEIRA BOMBASI!
Hürriyet'in haberine göre, 'ta orta saha mevkisi için Alex Teixeira ismi ön plana çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Sambacı 10 numara! Josef devreye girecek

Siyah-beyazlı kurmaylar, Çin macerası sona eren ve bonservisi elinde bulunan Brezilyalı futbolcu ile temasa geçti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Sambacı 10 numara! Josef devreye girecek

JOSEF DEVREYE GİRECEK!
'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun ikna sürecinde vatandaşı de Souza'dan da destek istendi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Sambacı 10 numara! Josef devreye girecek

Shakhtar Donetsk'te yıldızı parlayan Alex Teixeira, Şubat 2016'da 50 milyon euro'ya Jiangsu Suning'e transfer olmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Sambacı 10 numara! Josef devreye girecek

Brezilyalı on numara, Çin kariyerinde 153 maçta görev alırken 73 gol attı, 43 asist yaptı.

SON DAKİKA