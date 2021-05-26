Ersin’e 12 milyon euro!

Fransa'nın en ciddi spor gazetelerinden L'Equipe, Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Ersin Destanoğlu'na, Nice'in teklifte bulunduğunu yazdı. L'Equipe haberinde "Nice Futbol direktörü Julien Fournier, geçtiğimiz günlerde Ersin Destanoğlu'nun durumunu ciddi şekilde incelemek için Türkiye'ye gitti. 20 yaşındaki genç kaleci, Beşiktaş ile Türkiye şampiyonu oldu. Büyük İstanbul kulübünün üyesi, bu sezon 13 maçta gol yemeden 35 Süper Lig maçı oynadı. 1.95'lik genç kaleci büyük umut bağlanan bir isim. Avrupa düzeyindeki en iyi genç kalecilerden biri olarak kabul edilir" diye yazdı. Fransız gazetesine göre Beşiktaş'a ilk etapta 5 milyon euro'luk ilk teklif yapıldı. Ancak Beşiktaş'ın kapıyı en az 12 milyon euro'dan açtığı belirtildi.