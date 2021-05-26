Haberler Beşiktaş Ersin’e 12 milyon euro!

Ersin’e 12 milyon euro!

L'Equipe, kulübünün kaleci Ersin için 'a 5 milyon euro önerdiğini, siyah-beyazlıların kapıyı 12 milyon euro’dan açtığını yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Ersin’e 12 milyon euro!
'nın en ciddi spor gazetelerinden L'Equipe, 'la şampiyonluk yaşayan 'na, 'in teklifte bulunduğunu yazdı. L'Equipe haberinde "Nice Futbol direktörü , geçtiğimiz günlerde Ersin Destanoğlu'nun durumunu ciddi şekilde incelemek için 'ye gitti. 20 yaşındaki genç kaleci, Beşiktaş ile Türkiye şampiyonu oldu. Büyük kulübünün üyesi, bu sezon 13 maçta gol yemeden 35 maçı oynadı. 1.95'lik genç kaleci büyük umut bağlanan bir isim. düzeyindeki en iyi genç kalecilerden biri olarak kabul edilir" diye yazdı. gazetesine göre Beşiktaş'a ilk etapta 5 milyon euro'luk ilk teklif yapıldı. Ancak Beşiktaş'ın kapıyı en az 12 milyon euro'dan açtığı belirtildi.
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