Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Kenan Karaman'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe cevabı! Transfer...

Son dakika spor haberleri: 'dan ve cevabı! Transfer...

ekiplerinden 'taki sözleşmesinin sonuna gelen ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını duyuran 'ın yeni adresi merak konusu oldu. Geleceğiyle ilgili konuşan 27 yaşındaki golcü transfer açıklamasında bulundu. 'de oynamayı istediğini belirten A Milli yıldız, ve sorusuna cevap verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:27 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:29
Son dakika spor haberleri: Kenan Karaman'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe cevabı! Transfer...

Milli futbolcu , A Milli Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Antalya'daki kampına katılmak üzere 'ye geldi.

Son dakika spor haberleri: Kenan Karaman'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe cevabı! Transfer...

'tan ayrıldığını açıklayan ve İstanbul'a gelen 27 yaşındaki golcü, İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son dakika spor haberleri: Kenan Karaman'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe cevabı! Transfer...

Almanya'da geçen sezonun değerlendirmesini yapan Karaman, "Hedeflerimize ulaşamadık maalesef. Takımla 1'inci lige çıkmak istiyorduk ama iyi bir sezon geçti. Tabii pandemi yüzünden zorlu bir dönemdi. Bütün takımlar zorluk çekti ama iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum" dedi.

Son dakika spor haberleri: Kenan Karaman'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe cevabı! Transfer...

"BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"
EURO 2020 öncesi milli takımla güzel bir sürecin kendilerini beklediğini dile getiren , "Öncelikle çok seviniyorum, milli takımla güzel bir süreç bizi bekliyor.

Son dakika spor haberleri: Kenan Karaman'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe cevabı! Transfer...

Kendimizi Avrupa Şampiyonası için güzel hazırlayacağız. Milli takımla büyük hedeflerimiz var. Ortam güzel, son maçlar da çok güzel oldu. İnşallah güzel bir Avrupa Şampiyonası geçiririz" diye konuştu.

Son dakika spor haberleri: Kenan Karaman'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe cevabı! Transfer...

"ORTADA RESMİ BİR ŞEY YOK"
Transferi ile ilgili soru üzerine ise deneyimli oyuncu "Düsseldorf'ta sözleşmem bitiyor, bakalım, henüz karar vermedim. olabilir, Avrupa da olabilir" yanıtını verdi.

Son dakika spor haberleri: Kenan Karaman'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe cevabı! Transfer...

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ CEVABI!
''den ve 'tan teklif var mı?' sorusu üzerine , "O konuları şimdi söylemem yanlış olur. Çünkü daha resmi bir şey yok ortada. Avrupa Şampiyonası öncesi bir karar veririm" açıklamasında bulundu.

Son dakika spor haberleri: Kenan Karaman'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe cevabı! Transfer...

"TÜRKİYE'DE FUTBOL OYNAMAK İSTERİM"
''de futbol oynamak ister misin?' sorusu üzerine ise Karaman "Tabii ki isterim. Her Türk futbolcu için de güzel bir imkan burada oynamak. Ama dediğim gibi bakalım, henüz net bir karar vermedim" ifadelerini kullandı.

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