Son dakika spor haberleri: Kenan Karaman'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe cevabı! Transfer...

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ CEVABI! ' Türkiye 'den Fenerbahçe ve Beşiktaş 'tan teklif var mı?' sorusu üzerine Kenan Karaman , "O konuları şimdi söylemem yanlış olur. Çünkü daha resmi bir şey yok ortada. Avrupa Şampiyonası öncesi bir karar veririm" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL OYNAMAK İSTERİM"

'Türkiye'de futbol oynamak ister misin?' sorusu üzerine ise Karaman "Tabii ki isterim. Her Türk futbolcu için de güzel bir imkan burada oynamak. Ama dediğim gibi bakalım, henüz net bir karar vermedim" ifadelerini kullandı.