Son dakika spor haberleri: Kenan Karaman'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe cevabı! Transfer...

Milli futbolcu Kenan Karaman, A Milli Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Antalya'daki kampına katılmak üzere Türkiye'ye geldi.
Milli futbolcu Kenan Karaman, A Milli Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Antalya'daki kampına katılmak üzere Türkiye'ye geldi.
Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldığını açıklayan ve İstanbul'a gelen 27 yaşındaki golcü, İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Almanya'da geçen sezonun değerlendirmesini yapan Karaman, "Hedeflerimize ulaşamadık maalesef. Takımla 1'inci lige çıkmak istiyorduk ama iyi bir sezon geçti. Tabii pandemi yüzünden zorlu bir dönemdi. Bütün takımlar zorluk çekti ama iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum" dedi.