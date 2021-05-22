Son dakika spor haberi: Ajdin Hasic sahalara dönüş tarihini açıkladı!

Genç yıldız, "Çapraz bağ kopması bir futbolcunun başına gelecek en kötü sakatlıklardan biri. Ama tedavim çok iyi gidiyor. Doktorlar, ocak ayında sahalara döneceğimi söylüyor. Ben daha önce döneceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Kendisine yapılan 'Harika Çocuk' yakıştırmasının üzerinde bir baskı oluşturmadığını söyleyen Hasic, "Sahaya çıktığımda her şey benim için kolaylaşıyor. Beklemek çok daha zor. Bu yüzden gelecek sezon için sabırsızlanıyorum. Henüz taraftarlara 'Harika Çocuk'u gösteremedim. Ama yakında görecekler" dedi.