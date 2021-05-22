Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Ajdin Hasic sahalara dönüş tarihini açıkladı!

Son dakika spor haberi: sahalara dönüş tarihini açıkladı!

Son dakika haberleri... 'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta sezon içerisinde çapraz bağları kopan , sahalara dönüşüyle ilgili açıklama yaptı. ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:43
Son dakika spor haberi: Ajdin Hasic sahalara dönüş tarihini açıkladı!

Avrupa'nın gelecekteki yıldızları arasında gösterilen şimdiden gelecek sezon için sabırsızlanıyor. Birçok araştırmada gelecekteki Avrupa'nın yıldızları arasında gösterilen 'Harika Çocuk' lakaplı Hasic, Türkiye Gazetesi'ne konuştu.

Son dakika spor haberi: Ajdin Hasic sahalara dönüş tarihini açıkladı!

Genç yıldız, "Çapraz bağ kopması bir futbolcunun başına gelecek en kötü sakatlıklardan biri. Ama tedavim çok iyi gidiyor. Doktorlar, ocak ayında sahalara döneceğimi söylüyor. Ben daha önce döneceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Son dakika spor haberi: Ajdin Hasic sahalara dönüş tarihini açıkladı!

Kendisine yapılan 'Harika Çocuk' yakıştırmasının üzerinde bir baskı oluşturmadığını söyleyen Hasic, "Sahaya çıktığımda her şey benim için kolaylaşıyor. Beklemek çok daha zor. Bu yüzden gelecek sezon için sabırsızlanıyorum. Henüz taraftarlara 'Harika Çocuk'u gösteremedim. Ama yakında görecekler" dedi.

Son dakika spor haberi: Ajdin Hasic sahalara dönüş tarihini açıkladı!

Ligde bu sezon attığı iki golün, Galatasaray'ın iki averaj önünde kazanılan şampiyonluğu getirmiş olabileceğini söylediğimizde kahkaha atan Hasic, "Belki de öyle oldu. Şaka bir yana önemli olan şampiyonluktu. Kimin gol attığından çok takımın başarısı önemliydi" dedi.

Son dakika spor haberi: Ajdin Hasic sahalara dönüş tarihini açıkladı!

İki kupa kazanmalarının 'inanılmaz' olduğunu dile getiren ve "Rüya gerçek oldu" ifadesini kullanan Adin Hasic, tam bir Lionel Messi hayranı olduğunu söylüyor. Genç isim "Ondan çok şey öğreniyorum. Hayalim Barcelona'da oynamak" şeklinde konuştu.

Son dakika spor haberi: Ajdin Hasic sahalara dönüş tarihini açıkladı!

'in koltuk değneği, şampiyonluk kutlamalarının figürlerinden biri olmuştu. Koltuk değneğini şampiyonluk hatırası olarak saklayacağını söyleyen Hasic, "Unutulmaz bir şampiyonluk yaşadık. Koltuk değneği de benim için kupa kadar değerli" ifadelerini kullandı.

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