Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ın genç yıldızı Ajdin Hasic gitmek istediği takımı duyurdu!

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli genç futbolcusu Ajdin Hasic, iki kupa ile tamamladıkları sezonu değerlendirdi. Rüya gibi bir sezonu tamamladıklarını belirten genç futbolcu, "19 yaşımda, ilk sezonumda duble yaptığım için çok mutluyum. Bir rüya gerçek oldu. İlk rüyam böyle bir takımda oynamaktı. Bu sezon da takımıma iki golle katkı verebildim. Ne yazık ki şanssız bir sakatlık yaşadım ama seneye en iyi şekilde dönüp, bu başarıyı tekrarlamak istiyorum" dedi. Türkiye Kupası'nı kazandıkları Antalyaspor maçı sonrası yaşadığı sevinç gösterisine değinen Hasic, "O an inanamadım. Herkes çok mutluydu, herkes birbirine koşuyordu. İnanılmaz bir andı. Rüyaların gerçek olduğu bir andı. Türkiye Kupası her zaman önemli ve ciddi bir kupa olmuştur. Önemli maçlar da oynadık. Başakşehir maçında 120 dakika oynadık. Bir önceki turda penaltılarla kazandık. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmaktı ve kazandık. O kupanın da ayrı bir yeri var" ifadelerini kullandı.



