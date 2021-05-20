Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Galatasay'da yıldızı parlayan Halil Dervişoğlu ile temasa geçti!

Son dakika transfer haberi: 'da yıldızı parlayan ile temasa geçti!

Son dakika transfer haberi: Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, kutlamaların ardından transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Galatasaray'da sezonu kiralık olarak tamamlayan ile temasa geçti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 00:44
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Galatasay'da yıldızı parlayan Halil Dervişoğlu ile temasa geçti!

'de şampiyonluk ipini göğüsleyen , kupasına kavuşur kavuşmaz çalışmalara başladı.

Yeni sezon öncesi hem ligde hem de 'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar girişimlerini sıklaştırdı.

, sezonu 'da kiralık olarak geçiren için atağa geçti.

Beşiktaş yöneticilerinden , Halil Dervişoğlu için temasa geçti.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray ve de Halil Dervişoğlu için devrede.

Ayrıca Halil Dervişoğlu'na 'dan da birçok ciddi teklif var.

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