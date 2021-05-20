Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Galatasay'da yıldızı parlayan Halil Dervişoğlu ile temasa geçti!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, kupasına kavuşur kavuşmaz çalışmalara başladı.

Yeni sezon öncesi hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar girişimlerini sıklaştırdı.

Kara Kartal, sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu için atağa geçti.

Beşiktaş yöneticilerinden Erdal Torunoğulları, Halil Dervişoğlu için temasa geçti.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe de Halil Dervişoğlu için devrede.

Ayrıca Halil Dervişoğlu'na Avrupa'dan da birçok ciddi teklif var.