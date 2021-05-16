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Hakem Göztepe maçının ardından düdüğünü astı

Spor Toto 'in 42. haftasında göztepe ile , 'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların 2-1 kazandığı karşılaşmayı hakem yönetti. Tecrübeli hakem Beşiktaş'ın şampiyon olduğu karşılaşmanın ardından düdüğünü astı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 09:39
Hakem Fırat Aydınus Göztepe Beşiktaş maçının ardından düdüğünü astı

'de şampiyonu belirleyen maçı aynı zamanda FIFA kokartlı hakem 'un düdük çaldığı son karşılaşma oldu. 47 yaşını doldurduğu için kariyerini noktalayan Aydınus, 2003-04 sezonundan bu yana Süper Lig'de 346 maçta görev yaptı.

2006-2014 yılları arasında FIFA kokartı takan Aydınus, ve gibi uluslararası turnuvalarda 29 karşılaşmada düdük çaldı. -11, 2011-12 ve -14 sezonlarında . Lig finallerini yöneten Aydınus ayrıca, 'nda 2, 'da 1 ve 3. Lig Play-off'larında 1 kez hakemlik yaptı.

Bugüne kadar yönettiği 439 maçta 1876 sarı, 161 kırmızı kart gösteren Fırat Aydınus, bu maçlarda 125 kez de penaltı kararı verdi.

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