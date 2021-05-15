Göztepe - Beşiktaş maçı CANLI SKOR

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu heyecanı 42. hafta maçlarıyla sona eriyor. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçta Göztepe ile Beşiktaş, İzmir'de kozlarını paylaşıyor. Son iki karşılaşmadan puan çıkaramayan Beşiktaş, Göztepe'yi mağlup ederek İzmir'de şampiyonluğa uzanmak istiyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Nwobodo, Ndiaye, Soner, Halil, Jahovic

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Gökhan Töre, Ghezzal, N'Koudou, Larin

📺 GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Beşiktaş maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

👉 İZMİR'DEKİ SON 2 MAÇI GÖZTEPE KAZANDI

İki takım arasında İzmir'de oynanan son 2 maçta Göztepe, rakibine üstünlük kurdu. Geçen sezon rakibini 2-1 mağlup eden Göztepe, 2018-2019'da evinde oynanan maçı da 2-0 kazandı. Bu arada İki ekip, yapacakları maçla İzmir'deki lig maçlarında 27. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 10-7 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 34, Göztepe ise 26 gol attı. Göztepe, İzmir'de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6'sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

👉FARKLI SKORLAR

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı. 2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 10 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi. Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 53 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.