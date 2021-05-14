Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Ahmet Nur Çebi ateş püskürmüştü! Karagümrük’ten yanıt geldi

Son dakika spor haberi: ateş püskürmüştü! Karagümrük’ten yanıt geldi

Son dakika haberleri... 'in 41. haftasında sahasında konuk ettiği 'e 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta başkan rakipleri hakkında, "Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız?" demişti. Karagümrük cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi. ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 14:04
Son dakika spor haberi: Ahmet Nur Çebi ateş püskürmüştü! Karagümrük’ten yanıt geldi

'in 41. haftasında , evinde ağırladığı 'e 2-1 yenilerek önemli bir avantajı yitirmişti. Son haftaya puan farkıyla lider girme şansını kaçıran siyah-beyazlılarda başkan , mücadele sonrası Karagümrüklü oyuncuların sevinmesiyle alakalı, "Soyunma odası koridorlarındaki görüntüler bir kutlama gösteriyor. Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız? Bunu merak ediyorum. Ölene kadar bunu araştıracağım. Bu kutlamanın sebebi neydi?" ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük cephesinden ise konuyla alakalı sert bir açıklama geldi. Başkan Çebi'ye yanıt veren , "Alınıp satılamayan sevinçleri anlamak için, paraya, pula, makama ve uzunca bir ömre sahip olmak yetmez. İlim ve irfanla beslenmiş, hoşgörü ile şekillenmiş zihne sahip olmak gerekir" şeklinde bir paylaşım yaptı.

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