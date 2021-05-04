Haberler Beşiktaş Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi 3 imza!

Son dakika haberleri | 'ta 'a şampiyonluk hediyesi 3 imza!

'de bitime 3 hafta kala en yakın rakibi 'nin 5 puan önünde lider konumda bulunan 'ta, işler yolunda gidiyor. Siyah-beyazlılar şampiyonluğa kesin gözüyle bakarken, gelecek sezonki planlamayı da bu doğrultuda yapıyor. 'da yönetim, teknik direktör 'a şampiyonluk hediyesi vermek için de kollarını sıvadı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 18:59
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi 3 imza!

'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen , Galatasaray derbisini bekliyor. Siyah-beyazlı önümüzdeki yılın hazırlıklarını da sürdürüyor.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi 3 imza!

Şampiyon olması halinde 'ne gidecek olan siyah-beyazlı takım transfer kaynağını doğru şekilde kullanarak kadro planlaması yapmak istiyor.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi 3 imza!

sezon sonunda 'ı kadrosunda tutabilmek için yoğun çaba harcayacak. Siyah-beyazlılar özellikle son haftalarda müthiş bir performans ortaya koyan Cezayirli yıldızla yola devam edebilmek için tüm imkanlarını seferber edecek.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi 3 imza!

Teknik Direktör , 'den kiralanan 28 yaşındaki yetenekli oyuncunun mutlaka kadroda tutulmasını istiyor. Deneyimli oyuncunun, yöneticilerle yaptığı görüşmelerde, "Rachid mutlaka kalmalı. Son derece karakterli ve yetenekli bir oyuncu. Bu takıma vereceği daha çok şey var" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi 3 imza!

Başarısız geçen macerasının ardından 'ta adeta yeniden doğan 'ın da kariyerine kesinlikle siyah-beyazlı takımda devam etmek istediği öğrenildi. 'la büyük bir uyum yakalayan Cezayirli oyuncunun bu konuda kararlı olduğu ve farklı tekliflerle ilgilenmediği vurgulandı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi 3 imza!

Yönetimi'nin, Ghezzal'ın bonservisi için şimdiden ciddi bir miktarı gözden çıkardığı da ifade edildi. Siyah-beyazlılar şampiyonluğun kesinleşmesi durumunda 'ye resmi teklifte bulunacak. İngiliz ekibinin 1 yıl sözleşmesi kalan Ghezzal için 5 milyon euro civarında bir bonservis isteyeceği ileri sürüldü. Beşiktaş'ın ise 3,5-4 milyon euroya Cezayirli futbolcunun bonservisini almanın hesaplarını yaptığı kaydedildi.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi 3 imza!

Ghezzal bu sezon yaptığı birbirinden güzel asistler ve attığı kritik gollerle 'ın başarısında büyük pay sahibi oldu. Cezayirli yıldız 28 lig maçında 22 gole doğrudan katkı yaptı. Takım arkadaşlarına 17 asist yapan Ghezzal, 5 kez de kendisi fileleri havalandırdı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi 3 imza!

'de 16. şampiyonluk için artık geri sayıma geçen , 'ı mutlaka kadrosunda tutmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, bir süredir yeni sözleşme için görüştüğü ve olumlu dönüş aldığı Kamerunlu golcüyle, Galatasaray derbisinden sonra bir araya gelecek.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi 3 imza!

sezon başında Porto'dan bonservis bedeli ödemeden renklerine bağladığı 29 yaşındaki Aboubakar'a performansa dayalı 1+1 yıllık sözleşme imzalatmıştı. Deneyimli oyuncu, Teknik Direktör yönetiminde ortaya koyduğu başarılı performansla kafalardaki tüm soru işaretlerini silerken, büyük takdir ve güven kazandı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi 3 imza!

Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisinden hemen sonra masaya oturulacak 'a 2 senelik yeni sözleşme imzalatmak istiyor. Yönetim, Kamerunlu golcünün bonuslarla birlikte 1,5 milyon euro olan yıllık ücretini de artırmaya karar verdi.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi 3 imza!

İkinci dönemini yaşadığı 'ta yeniden kendini bulan Aboubakar'ın da takımda kalmaya hazır olduğu belirlendi. Bu düşüncesini yönetimle paylaşan başarılı oyuncunun maddi konulardaki görüşmelerin tamamlanmasından sonra 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi 3 imza!

Bu arada siyah-beyazlı yönetimin, Aboubakar'ın yeni sözleşmesine de sakatlık riskine karşılık özel maddeler koyacağı vurgulandı. Sakatlık yüzünden forma giyemeyeği maçlar için Kamerunlu oyuncunun yıllık ücretinden kesinti yapılacağı ileri sürüldü.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi 3 imza!

'ın 1+1 yıllık mevcut sözleşmesinde 30 maça bağlı otomatik uzatma opsiyonu bulunuyor. Bu sezon 30 resmi müsabakada (En az 45 dakika) oynaması halinde yıldız futbolcunun kontratı otomatik olarak 1 sezon daha uzayacak.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi 3 imza!

Siyah-beyazlılar, 'ın yıllık ücretine ciddi bir zam yapacak. Kamerunlu golcünün 1,5 milyon euro olan garanti parası net 2,5 milyon euro seviyesine çıkarılacak. Bu paranın bir bölümünün yine performansa dayalı olacağı ifade edildi.

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Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi 3 imza!

ÇEBİ AÇIKLAMIŞTI

Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında 'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt vermişti.Çebi, "Aboubakar kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan biridir. Kontratını ben yaptım. Beşiktaş camiası benim hassasiyetimi bilir. Aboubakar, gelecek sezon bizimle birlikte oynamaya devam edecek. Kontrattaki opsiyon hakkı Beşiktaş'a aittir. Aboubakar bizim için çok kıymetli ancak Aboubakar'sız da şampiyon oluruz. Aboubakar, Beşiktaş'ta top oynamaya devam edecektir. Futbolcuların üzerindeki oynanan oyunlardan geri duralım. Kimsenin anlamayacağı kadar tepkimiz sert olabilir. Herkes haddini bilsin" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi 3 imza!

GÖKHAN TÖRE SIRADA

Yönetimi, gibi Gökhan Töre'nin sözleşmesini de uzatmak istiyor. Siyah-beyazlılar sezon başında Gökhan'la da 1+1 senelik kontrat imzalamıştı. Teknik Direktör 'ın son dönemde ortaya koyduğu performansla takıma büyük katkı yapan Töre'nin kadroda tutulmasını istediği öğrenildi. Yönetimin, Aboubakar'ın hemen ardından Gökhan Töre ile masaya oturarak, deneyimli oyuncunun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu devreye alacağı kaydedild

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