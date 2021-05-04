Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi 3 imza!

Vincent Aboubakar'ın 1+1 yıllık mevcut sözleşmesinde 30 maça bağlı otomatik uzatma opsiyonu bulunuyor. Bu sezon 30 resmi müsabakada (En az 45 dakika) oynaması halinde yıldız futbolcunun kontratı otomatik olarak 1 sezon daha uzayacak.

Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar'ın yıllık ücretine ciddi bir zam yapacak. Kamerunlu golcünün 1,5 milyon euro olan garanti parası net 2,5 milyon euro seviyesine çıkarılacak. Bu paranın bir bölümünün yine performansa dayalı olacağı ifade edildi. i.